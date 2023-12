El segundo paso de Reinaldo Rueda por el banco de la Selección Colombia no fue el mejor. Aunque en principio se creyó era el técnico indicado para dirigir a la ‘Tricolor’ a su tercera clasificación consecutiva a una Copa del Mundo, los resultados no fueron los esperados.

(Vea también: Dueño de Junior puso fin a las versiones y dice si James Rodríguez es opción para 2024)

De hecho, bajo su mando el equipo cosechó una racha negativa de siete partidos seguidos sin marcar y sentenció la eliminación de la cita orbital. Esto, y una controversia con James Rodríguez por no convocarlo en una oportunidad, marcaron su segunda etapa en la Selección.

Sobre dicha gestión, el vallecaucano se refirió este jueves 21 de diciembre en el programa ‘Olfato de Gol’ y señaló que aún le duele todo lo ocurrido.

“Fue algo inédito, nunca me había sucedido en mis 40 años de entrenador. Me duele el corazón todavía. No esperé que me fuera a pasar, pero me pasó y es una de esas lecciones duras del fútbol […]. Una cantidad de cosas en 6 o 7 partidos increíbles. Hacía falta que me pasara para seguir respetando más el fútbol”, señaló inicialmente Reinaldo Rueda en el mencionado espacio.