James Rodríguez es centro de comentarios en Brasil, luego de que históricos del club como Luis Fabiano y Diego Lugano opinaran sobre sus primeros cinco meses en el equipo.

Y es que hay cierto tipo de malestar con el creativo colombiano en el ‘tricolor’, pues apenas jugó 14 partidos, aportando un gol y tres asistencias.

Si bien el técnico Dorival Júnior ha dicho que cuenta con el cucuteño de 32 años para la nueva temporada, que incluye participación en Copa Libertadores, lo cierto es que las directivas no dudaron en traerle competencia al capitán de la Selección Colombia.

Justamente, pensando en la competencia internacional, este miércoles 20 de diciembre, Sao Paulo anunció el fichaje del paraguayo Damián Bobadilla, quien viene de ser figura con Cerro Porteño.

A sus 22 años, el mediocampista guaraní aterrizó en Brasil con 48 partidos disputados en 2023, anotando 10 goles y 2 asistencias en todas las competencias.

✍️ O Tricolor acertou a contratação do meio-campista Damián Bobadilla, de 22 anos, que foi um dos destaques do Cerro Porteño em 2023. 🇵🇾 O jovem paraguaio, que tem passagem pela seleção de seu país, assinou contrato até 31 de dezembro de 2027. Saiba mais >… pic.twitter.com/Q35qDG9L1m — São Paulo FC (@SaoPauloFC) December 20, 2023

James Rodríguez puso en duda su futuro en Sao Paulo

Hace unos días, en una entrevista concedida al medio brasileño Globo Esporte, Rodríguez Rubio puso en duda su continuidad en el ‘tricolor’, al argumentar que no sabe qué le deparará en 2024.

“En el fútbol todo cambia muy rápidamente. Nunca me gustó hablar del futuro, solo Dios lo sabe. Me gusta hablar del presente, de la vida cotidiana. No sé qué pasará en 2024, el fútbol cambia mucho. Un día estamos aquí, otro día estamos en otro lugar. No lo sé, me gusta hablar del presente, y el presente es el ahora. Intentaré estar bien para ayudar al equipo”, dijo el mundialista.

Dichas palabras no cayeron del todo bien en el entorno paualista, teniendo en cuenta que James está lesionado y se recupera lejos de sus compañeros.

