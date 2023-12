Mientras se recupera de una nueva molestia en su pantorrilla, James Rodríguez aprovecha el tiempo fuera de las canchas para disfrutar de sus pasiones durante su estadía en Estados Unidos.

Hace unos días, por ejemplo, el ’10’ de la Selección Colombia fue invitado a un partido de la NBA de los Miami Heat, donde compartió con Jimmy Butler, estrella del baloncesto norteamericano.

Fue en este contexto que salió a la luz un adelanto de la entrevista que el volante de Sao Paulo le concedió al medio brasileño Globo Esporte, en la cuenta algunos secretos de su vida.

Allí, James Rodríguez dijo que es fanático de deportes como La Fórmula 1, la NBA, la NFL, entre otros.

“Me gustan los carros, los amo. La Fórmula 1 me gusta, basquetbol, béisbol, NFL. Asisto a muchos juegos de basquetbol, NBA… Me gusta mucho Jimmy Butler, Kevin Durant y James Harden“, dijo en un principio.

Sin embargo, para sorpresa de muchos, el capitán de la ‘Tricolor’ confesó que poco le gusta ver fútbol, una curiosidad que no deja de llamar la atención, teniendo en cuenta que ha dicho que en un futuro le gustaría seguir vinculado con el negocio.

“El fútbol, no me gusta ver”, concluyó el creativo entre risas.

James Rodríguez puso en duda su continuidad en Sao Paulo

A sus 32 años, el cucuteño tiene contrato con Sao Paulo hasta el 30 de junio de 2025; no obstante, su continuidad no está asegurada para la próxima temporada, pues confesó en Globo Esporte que el “fútbol cambia mucho” y no sabe si permanecerá en el ‘Tricolor’.

“En el fútbol todo cambia muy rápidamente. Nunca me gustó hablar del futuro, solo Dios lo sabe. Me gusta hablar del presente, de la vida cotidiana. No sé qué pasará en 2024, el fútbol cambia mucho. Un día estamos aquí, otro día estamos en otro lugar. No lo sé, me gusta hablar del presente, y el presente es el ahora. Intentaré estar bien para ayudar al equipo”, dijo.

