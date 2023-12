Han pasado casi 10 años desde el momento en que James Rodríguez se enfrentó a uno de los momentos más decisivos de su carrera.

El desempeño de la Selección Colombia, potenciado por el nivel que demostró el colombiano en el Mundial de Brasil 2014, le abrió puertas inimaginables. Formaba parte del Mónaco cuando el Presidente del Real Madrid lo fichó, convirtiéndose en el último galáctico de Florentino Pérez.

Previo a su llegada, el ‘10′ de la Tricolor había recibido robustas ofertas del PSG y el Manchester City. Sin embargo, firmó un contrato de 75 millones de euros con el equipo merengue, con lo que abandonó el Principado para arribar al Santiago Bernabéu. Recientemente, habló en el Twitch de Pelicanger sobre las razones que lo llevaron a optar por el conjunto blanco y descartar las otras opciones.

“A mí me quería el PSG y el City. Ambos equipos llegaron con ofertas más importantes que la del Madrid, pero yo quería la gloria, quería el Real Madrid. Como el Real Madrid no hay nada. Florentino Pérez me llamo y me dijo para convencerme: ‘¿Qué quieres, dinero o gloria?’ y después yo le contesté que lo que quería era gloria. Él me respondió: ‘Bueno, pues está hecho”, confesó el centrocampista.

Trayectoria con el Real

Lamentablemente, la historia de James en Madrid tiene dos lados, uno no tan glorioso como el otro. Pues, aunque en su año debut, logró ganarse el apoyo de la hinchada, convirtiendo 17 tantos y participando 18 jugadas de gol, con la eventual llegada de Zidane en enero de 2016, el panorama empezó a tornarse gris.

Fue perdiendo protagonismo de a poco y terminó siendo pieza fija en el banquillo, hasta que ser cedido al Bayern Múnich en 2017. Allí acumuló los minutos que le fueron negados en el Real y dos años después regresó al equipo de sus sueños. No obstante, en esta segunda oportunidad, tampoco se dieron las cosas y tuvo que despedirse de lo que pudo ser y no fue.

Finalmente, en septiembre de 2020 se marchó del equipo, opacado por las figuras que fueron llegando al club. Tras su salida, pasó al Everton, el Al-Rayyan de Qatar y el Olympiakos, hasta llegar a su actual equipo en la liga brasileña, el Sao Paulo. El jugador de 32 años, tiene contrato hasta junio de 2025, pero ha manifestado no estar seguro de su continuidad con el club.

Recientemente, entre las últimas novedades de Rodríguez Rubio, se conoció que llegó a su fin su vínculo con Adidas, que lo venía patrocinando justo luego del Mundial de Brasil 2014.

El volante de la Selección Colombia dio a conocer hace pocas horas, a través de sus redes sociales, a su “nuevo amigo”. James, que se encuentra recuperándose de una leve lesión, firmó con la prestigiosa y famosa marca de New Balance.

“Estoy muy feliz de unirme al equipo de jugadores patrocinado por New Balance. Siempre he admirado la marca y poder establecer esta asociación apenas unos meses después de mi llegada a Brasil, me hace sentir muy satisfecho y feliz”, indicó el creativo en sus redes sociales.

