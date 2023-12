James Rodríguez es, nuevamente, centro de la notica por su futuro deportivo, ya que en una reciente conversación con Globo Esporte puso en duda su continuidad en Sao Paulo.

Si bien el cucuteño tiene contrato con el club hasta el 30 de junio de 2025, lo cierto es que la camiseta ’19’ no está asegurada para la próxima temporada, pues el creativo confesó que en el “fútbol cambia mucho” y no sabe si permanecerá en el ‘Tricolor’.

“En el fútbol todo cambia muy rápidamente. Nunca me gustó hablar del futuro, solo Dios lo sabe. Me gusta hablar del presente, de la vida cotidiana. No sé qué pasará en 2024, el fútbol cambia mucho. Un día estamos aquí, otro día estamos en otro lugar. No lo sé, me gusta hablar del presente, y el presente es el ahora. Intentaré estar bien para ayudar al equipo”, dijo.