Actualmente, hay muchas personas que quieren dedicarse al periodismo deportivo para cubrir partidos de su equipo favorito, la Selección Colombia y mucho más, y para eso tienen referentes a los que siguen para mejorar sus comentarios, las estadísticas que buscan y más.

De hecho, uno de esos referentes es Carlos Antonio Vélez, periodista del Canal RCN, quien a sus 71 años años lleva más de 50 de profesión y es reconocido, principalmente, por sus análisis en los partidos de fútbol, recordando que lleva más de 12 mundiales cubiertos.

Sin embargo, muchas veces difiere de algunos aficionados porque sus comentarios no son tan populares; es decir, no le importa ir en contra de lo que todo el mundo opina porque, según él, todo su análisis lo apoya en las estadísticas.

Teniendo esto en cuenta, hay un jugador en particular que recibe muchas críticas del periodista deportivo: James Rodríguez, quien sin importar el nivel que muestre, los goles que haga o las asistencias que aporte, el comunicador casi siempre le encuentra algo negativo y por eso muchas personas creen que hasta lo puede odiar.

¿Carlos Antonio Vélez odia a James Rodríguez?

No obstante, en una entrevista con el Canal RCN, Vélez dijo que no tiene tiempo para odiar a nadie, sino que simplemente da su opinión apoyado en los datos de cada futbolista.

“Esto no se trata de amores y odios como algunas veces lo han hecho creer. Yo no odio a nadie y menos a las personas que no conozco. Cuando hablo de un jugador, lo hago basándome en las cifras de su desempeño, no más”, dijo Vélez.

Y agregó: “El día que las empresas para las que trabajo me paguen mi sueldo y me obliguen a decir lo que el hincha quiere escuchar para estar contento y no lo que demuestran las cifras, ese día mi trabajo habrá terminado”.

Vélez aseguró que su análisis lo basa sobre las matemáticas porque son exactas, mientras que la pasión del hincha no, y por eso su comentario, cuando lo apoya en estadísticas y datos y no en el corazón, puede ser mucho más exacto y preciso, porque hay cómo sustentarlo más allá de un simple sentimiento.

Cabe recordar que Vélez ya tuvo la intención de retirarse justo después del Mundial de Catar, pero la familia Ardila Lülle, propietaria del canal RCN y Win Sports, lo convenció para que siguiera un tiempo más.

