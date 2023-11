Este jueves 9 de noviembre, el técnico argentino dio a conocer la convocatoria de la Selección Colombia para los partidos de la fechas 5 y 6 de las Eliminatorias al Mundial de 2026.

(Vea también: “A Falcao lo quiero siempre”: Néstor Lorenzo explicó la razón de la ausencia del goleador)

Los dos compromisos son muy importantes, pues la ‘Tricolor’ llega de 3 empates consecutivos y necesita la victoria sí o sí ante una complicada pero frágil Brasil, que enfrentará a Colombia en Barranquilla el próximo jueves 16 de noviembre desde las 7:00 de la noche.

Dentro de la lista de convocados aparecieron nombres que quizá algunos no esperaban, como también ausencias que llamaron la atención.

Este viernes, en su programa ‘Palabras mayores’, el comentarista dio su opinión sobre el nuevo llamado de Néstor Lorenzo y sorprendió al mencionar que estaba de acuerdo con la ausencia de 3 nombres importantes.

“Esta convocatoria es la más cuerda, para mí, de cuantas se han realizado en Eliminatorias. No ver a Mina, Barrios y Fabra me ilusiona. Qué pena, no los odio, simplemente no me parece. Contar con Muñoz, Lerma y Lucumí da confianza. No los amo, pero me parece que son una garantía absoluta”, mencionó inicialmente Vélez.