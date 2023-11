Desde que asumió como técnico de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo ha hecho un buen papel al frente del combinado nacional, pues de los 12 compromisos que ha dirigido, ha ganado 7 y ha empatado 5, siendo una de las mejores rachas del equipo ‘cafetero’ de los últimos años.

(Ver también: Denuncian estafas con partido Colombia vs. Brasil; ofrecen boletas que ni siquiera existen)

Sin embargo, más allá de que no ha perdido, de las cuatro jornadas que se han jugado de las Eliminatorias solo se ha conseguido una victoria y esa necesidad de puntos se ha convertido en un tema de discusión en los medios de comunicación.

Además, algo que le comienzan a criticar al estratega argentino, es que casi siempre convoca a los mismos jugadores, pese a que hay otros que han tenido buenos rendimientos con sus respectivos clubes, pero a estos no los voltea ni a mirar.

Néstor Lorenzo siempre ha dicho que más allá del momento de cada jugador, convoca dependiendo de lo que le pueden ofrecer en la cancha, no solo con goles en caso de los delanteros, sino con el posicionamiento, la defensa, el toque y varios factores más.

Sin embargo, hay unos futbolistas que tienen mejores números que otros y por eso merecerían un llamado a vestir la camiseta ‘tricolor’, como el caso de Miguel Borja, Róger Martínez, Juan Fernando Quintero, Juan Camilo ‘el cucho’ Hernández y Harold Preciado.

Borja, por ejemplo, en sus últimos tres partidos con River Plate anotó cuatro goles, brindándole constancia y solidez ofensiva al equipo de Martin Demichelis.

Lee También

Por su parte, Juan Fernando Quintero y Roger Martínez, ambos de Racing de Avellaneda, también han tenido regularidad y podrían aportarle al conjunto ‘tricolor’. El primero disputó tres de los últimos cuatro partidos del cuadro argentino, siendo importante en el medio campo, mientras que el segundo sumó minutos claves en todos los juegos, al punto de que incluso anotó en la última fecha contra Central Córdoba.

Juan Camilo Hernández, por otro lado, es más que figura con el Columbus Crew de la MLS, pues marcha en la segunda posición de la tabla de goleadores, ha sido clave durante toda la temporada y su nivel ha sido muy alto.

This man is on fire 🔥#Crew96 ✘ @CuchoHernandez pic.twitter.com/yLd8AnFPd8

— The Crew (@ColumbusCrew) November 8, 2023