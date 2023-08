El periodista deportivo colombiano Carlos Antonio Vélez es uno de los más reconocidos del país, ya que lleva un gran recorrido en prensa escrita, televisión y radio que hace su voz una de las más autorizadas para hablar de los principales temas deportivos que pasan día a día.

Sin embargo, no es muy querido por muchas personas, ya que no tiene filtro para hablar sino que lo que se le ocurre lo va expresando, pero como habla de fútbol que es un tema tan pasional, cuando no habla bien del equipo de sus preferencias la gente se molesta.

Pese a eso, ya lleva 45 años en los medios de comunicación y aunque pareciera que quisiera seguir por mucho tiempo más, Vélez sorprendió al confirmar que ya está pensando en retirarse y que, de hecho, hace unos meses renunció a Win Sports, canal en el que comenta partidos, pero las altas directivas del canal no lo dejaron irse.

Fue en el podcast SíSePuedCast, un espacio en el que se habla con figuras importantes de la farándula nacional sobre diversos temas.

En medio de la conversación, Vélez dijo: “El 23 de octubre (2022) dije ‘no renuevo contrato’. Y entre las directivas me preguntaban que para dónde me iba a ir, pero yo les contestaba que a ninguna parte, solamente hacer radio y no más. Incluso llamé a mi hijo y le dije a Luis Carlos que me consiguiera las entradas de la Fórmula 1 en Miami y empecé a hacer planes y todo“.

Pero la familia Ardila (dueños de RCN, Win, Postobón y más) sabe de la importancia de Vélez, entonces le llamaron la atención para que se quedara. “Yo tengo un gran aprecio por esa familia porque llevo trabajando con ellos más de 30 años. Entonces me llamó el doctor Antonio José y en 30 minutos solo habló él. Ese día me regañó y me dijo ‘estás como los jugadores de fútbol. De un momento a otro amaneciste berraco y dices que no trabajas más’. Luego del Mundial hablamos y me quedé por esas cosas”, expresó Vélez.

Sin embargo, pese a que renovó ese contrato, aceptó que igual lleva mucho tiempo en este oficio y que a sus 69 años ya piensa en dar un paso al costado para retirarse y pasar más tiempo con su familia.

“Yo ya estoy pensando seriamente en que yo quiero irme con mi nieto con su cara pintada a ver el Mundial y la cosa y ya otra vaina”, concluyó Vélez.

Además, aprovechó para hablar de la Selección Colombia y la historia de la misma y, como no podía ser de otra manera, recordó a James y respondió si para él es el mejor futbolista colombiano en la historia.

“No, no, no. Cada etapa tiene a su futbolista estrella, pero James no es nunca el mejor jugador colombiano que ha jugado fútbol. Yo podría mencionarle a Willington Ortíz, a Faustino Asprilla, al ‘Pibe’ Valderrama, a Fredy Rincón, a Falcao y mucho más, pero James, no”, explicó el analista deportivo.

Por lo pronto, Vélez sigue al frente de su programa en Antena 2 y comentando los partidos más importantes de las fechas en Win Sports.