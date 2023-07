Carlos Antonio Vélez ha venido reconociendo la tarea y logros de las diferentes categorías de la Selección Colombia Femenina, recientemente lo ha hecho por el buen nivel y los triunfos en el Mundial 2023 en Australia y Nueva Zelanda. Sin embargo, siempre termina haciendo comparaciones con los equipos masculinos y esta vez justificó todo lo que piensa.

En su columna de opinión del programa ‘Planeta fútbol’ de Antena 2, el lunes 31 de julio, el comentarista manizaleño explicó por qué iba a comparar los equipos nacionales masculinos con los femeninos: “No creo que las comparaciones sean odiosas, no necesarias o que no tendrían por qué hacerse. Creo que las comparaciones, a veces, son incómodas, dolorosas y, por eso, a mucha gente no le gustan. Pero a mí sí me gusta hacerlas, me encantan”.

(Lea también: Carlos Antonio Vélez, en fuera de lugar con Selección Colombia Femenina: “Estoy tratando”)

Y aunque en un segundo punto habló de fútbol, prefirió hacer énfasis y hablar de temas mentales, actitudinales y de convicción en el campo durante los partidos importantes.

Por el rendimiento de la Selección Colombia Femenina, Carlos Antonio Vélez criticó a los hombres

Desde el inicio de su espacio de opinión, Vélez empezó a poner los logros de las mujeres, tanto de este seleccionado como los equipos juveniles que también llegaron lejos en sus respectivos mundiales, para señalar a los hombres: “Cada vez que una Selección femenina sale a la cancha y hace lo que hizo este grupo, me trae a colación a los más promocionados, los más vendidos, a los mejor posicionados en el mercado: Los varones”.

Y después de referirse al testimonio de Carlos Paniagua, técnico de las Selecciones Colombia Sub-17 y Sub-20, que habló de la experiencia internacional de las jugadoras convocadas, Vélez apuntó y empezó a subir el tono contra los integrantes de los equipos nacionales de hombres:

“Una de las cosas que tiene como fortaleza esta Selección es que la gran mayoría juega en el exterior, pues los hombres también. La gran mayoría de nuestros seleccionados juegan fuera del país, ganan fortunas, aparecen en todos los medios, figuran como los inventores del juego y cuando llega la hora de la verdad se escurren, se chupan”.

(Lea también: Hernán Peláez recordó el duro reto de trabajar con Iván Mejía y Carlos Antonio Vélez)

Hablando del triunfo histórico contra Alemania y del primer partido, ganado contra Corea del Sur, el comentarista siguió su paralelo: “Había mostrado entereza, tiene una actitud y una ambición que no tienen las Selecciones masculinas, tiene la valentía de la que carecen las Selecciones masculinas”. Y con señalamientos duros a los futbolistas, las palabras empezaron a ser más pesadas:

“Es una Selección sin temores. Sin ‘pechofríos’, porque estamos hechos de ‘pechofríos’. Sin vedetes, porque estamos llenos de vedetes. Sin figuritas de Panini, porque no hay figuritas de Panini. Que mira a los ojos, sin cagazos, sin miedo, a los rivales”.

Al mencionar que eran partidos de mundiales, Vélez revivió sus ataques a José Pékerman y reaparecieron los calificativos por las eliminaciones en Brasil 2014 y Rusia 2018, incluyendo las acusaciones de negocios indebidos con jugadores convocados: “Me acuerdo del partido contra la peor Selección de Brasil de toda la historia: Qué cagazo, desde el técnico para adelante. Luego, una Selección casi juvenil de Inglaterra, en Rusia 2018: Qué cagazo, muertos del miedo, con trivote y todo lo que pudieron encontrar. Claro que tenía una connotación ‘bussines’ [negocios]”.

Y para rematar el tema de los mundiales, a pesar de que en la última Eliminatoria rumbo a Qatar 2022 ya no estaba Pékerman, Carlos Antonio afirma que la actitud de la actual Selección Colombia Femenina hubiera dado el cupo.

Autocrítica de Carlos Antonio Vélez por aceptar excusas de hombres de Selección Colombia

Para terminar la comparación, por ahora y sin saber si en los próximos días lo volverá a hacer, Carlos Antonio Vélez dijo con convicción: “La comparación hay que hacerla: dolorosa, fastidiosa, molesta, como hurgar en la herida y hay que hurgar en la herida para que la historia no se repita”. Y prosiguió con las excusas que, según él, son ya costumbre para los futbolistas:

“El fútbol masculino acuñó una odiosa frase popular: Faltan 5 para el peso. ¿Y qué es eso? Mediocridad, no terminar la tarea, mediocridad pura. Lo de Brasil y Rusia es una prueba contundente”.

Lee También

Para dejar clara su posición, el comentarista de Win Sports, Canal RCN y RCN Radio le mandó mensaje a Néstor Lorenzo para que no llame a los jugadores de las generaciones anteriores y los calificó como “viejos fósiles”. Y por eso puso como ejemplo las declaraciones de Catalina Usme sobre ganar el Mundial Femenino y no solo a Alemania, algo que no han hecho los jugadores que él señala:

“¿Cuántos varones dicen eso? ¿Cuántos de las Selecciones absolutas masculinas han dicho eso? Todo es una mentira, patrocinada por nosotros mismos, que somos una mano de alcahuetas… Hasta en eso de hablar y expresar los objetivos claros, todo ese montón de telarañas y musarañas que tiene el fútbol masculino”.

Y la comparación, para señalar a los jugadores de la Selección Colombia Masculina, como es tradición en las columnas de Vélez, justificó el parangón con el equipo de mujeres que está en el Mundial: “De admirar, para copiar, claro que la comparación vale y hay que hacerla”.