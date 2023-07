La Selección Colombia Femenina tiene pie y medio en los octavos de final del Mundial de Australia y Nueva Zelanda, después de derrotar 2-1 a Alemania, favorita del grupo H.

Y es que, sin lugar a dudas, la actuación de la ‘Tricolor’ este domingo quedará para la historia, pues las cafeteras les compitieron de ‘tú a tú’ a las teutonas, logrando los tres puntos en el último minuto del partido (90+7).

Así, los miles de colombianos que madrugaron a las 4:30 a. m. para ver a las ‘superpoderosas’ se deleitaron y hasta lloraron con los goles de Linda Caicedo y Manuela Vanegas, en un partido que fue transmitido por Caracol TV y Canal RCN.

Colombia on 🔝!

A historic win for @FCFSeleccionCol puts them in a great position in Group H. 👏#BeyondGreatness | #FIFAWWC

— FIFA Women’s World Cup (@FIFAWWC) July 30, 2023