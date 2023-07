James Rodríguez volvió a ser noticia por temas deportivos y futboleros, por lo menos, el anuncio de estar casi listo para Sao Paulo de Brasil alegra a muchos. Y aunque Carlos Antonio Vélez publicó en Twitter algo bueno de esta novedad, horas después sacó todo tipo de calificativos en contra del zurdo.

En su columna de opinión en ‘Planeta fútbol’ de Antena 2, Vélez sacó todo lo que pensaba del pasado reciente del nacido en Cúcuta y después se basó en datos para ratificar sus cuestionamientos.

Carlos Antonio Vélez puso en duda que James Rodríguez cumpla con Sao Paulo

Con una afirmación muy dura sobre la nueva realidad de James, Vélez expresó: “Es mejor estar en Brasil que en Catar o Grecia, pero es muy triste terminar en la Sudamericana después de haber jugado la Champions League”. Y las críticas siguieron, señalando al propio jugador por no estar en el primer nivel del fútbol mundial:

“[Quedó] sin equipo en Europa, porque nadie ofertó por él, ni en Arabia Saudita, en donde están comprando todo lo que se mueve. La culpa es de él, únicamente de él y no de sus condiciones”.

Y recordando que las buenas relaciones de Rodríguez fueron con Carlo Ancelotti y José Pékerman, pero no con Niko Kovac, Rafael Benítez, Zinedine Zidane y Claudio Ranieri. Vélez dijo que podían ser amigos o “terminar a los cocotazos”. Por eso dejó estas dudas en los oyentes:

“¿Cuánto tiempo se quedará allá? ¿Cumplirá con el contrato? ¿Se peleará con el técnico? ¿Le afectará el clima? ¿Se aburrirá con el trancón de Sao Paulo? ¿Se lesionará repetidamente? ¡Ojalá no!”.

Y como un extra, el periodista afirmó que Néstor Lorenzo lo tendrá en cuenta para estar con la Selección Colombia en Eliminatorias, a pesar de que no ha jugado mucho y no tendría méritos para estar: “Uno sabe que lo va a llamar Lorenzo jugando o no jugando, ya Colombia demostró que sin él juega bien y gana: Contra Irak, Alemania, Corea del Sur y Japón. Realmente no lo necesitamos… Si lo llaman, por lo menos está jugando y tiene contrato. Porque es jodido y ofensivo que llamen a un jugador sin jugar. Créanlo, aunque la gente que sabe, entiende, los otros no van a entender nunca”.

Datos de James y críticas de Vélez

Justamente, el pasado domingo, 23 de julio, James Rodríguez llegó a 100 días sin jugar un partido oficial y Carlos Antonio Vélez quiso recordar sus cifras en clubes de los últimos 4 clubes. El saldo es negativo y las opiniones van por la misma vía: “En las recientes 4 temporadas ha jugado 42,70 % del total de partidos oficiales disputados por sus clubes: Real Madrid, Everton, Al Rayyan y Olympiacos”.

Estos fueron los números detallados que compartió Vélez:

Clubes de James Rodríguez han jugado 185 partidos y él vio minutos en 79 encuentros.

– Real Madrid 51, James 14.

– Everton 46, James 26.

– Al Rayyan 38, James 26.

– Olympiakos 50, James 23.

Según Vélez, el tema de partidos no es tan claro y por eso dijo: “Como no se trata de número de partidos, sino de minutos” y procedió a dar datos más precisos sobre lo que ha hecho Rodríguez en estos últimos 4 años:

185 partidos de los clubes de James se traducen en 16.650 minutos totales y él solo jugó 5.549, o sea, el 33,32 %.

Carlos Antonio Vélez completó las cifras con su opinión crítica: “¡Muy poquito! Por eso la pregunta es: Lo contrataron, pero ¿va a jugar, ¿va a cumplir el contrato? ¿No va a salir corriendo, no se va a regresar a la finca en Medellín o a los restaurantes de Bogotá e Ibagué?”. Pero lo más duro vino después, porque dijo que no se puede hablar bien de James Rodríguez como deportista:

“No le duele una muela y es muy difícil salir de esa zona de confort y hay gente que lo aplaude, así no juegue. Está bien que lo aplaudan, porque debe ser un magnífico ser humano, pero lo tenemos que valorar como deportista, y como deportista, no tiene valoración. Una valoración respetable no la tiene”.

Para cerrar la crítica, prometiendo que después compartirá las cifras del 10 en Selección Colombia, el comentarista dijo sobre su llegada a Sao Paulo: “¡Es un jugador carísimo, pero carísimo! Ojalá que le salga bien todo”.