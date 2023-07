Pocos minutos después de que el comunicador publicara este miércoles en sus redes sociales que el cucuteño era pretendido por el Sao Paulo y que, incluso, ya le habría hecho una propuesta, se conocieron nuevos detalles del posible fichaje.

Según lo que dio a conocer el brasileño, James Rodríguez y el club paulista están en negociaciones desde hace unos días y todo parece indicar que estas llegaron a buen puerto.

En una nueva publicación, Vene Casagrande aseguró que el ‘10’ de la Selección Colombia ya definió su futuro y tomó la decisión de aceptar la oferta del Sao Paulo.

James Rodríguez disse "sim" à proposta do São Paulo. O Tricolor está bem próximo de contratar o meia colombiano. Representantes do atleta e diretoria do clube querem fechar tudo até amanhã para o atleta viajar ao Brasil.@sbt_sports

