Todo parece indicar que el futuro de James Rodríguez por fin está decidido, ya que según contó el periodista italiano Fabrizio Romano, el colombiano ya tendría un acuerdo de palabra con el Sao Paulo de Brasil y en las próximas horas firmaría su contrato.

James Rodriguez, on his way to Brazil as he will sign as new São Paulo player on free transfer ⚪️🔴⚫️ #SaoPaulo

Verbal agreement reached, final details to be fixed and then deal official.

Here we go 🇨🇴 pic.twitter.com/5QzUxWxQXK

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 27, 2023