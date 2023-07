Carlos Antonio Vélez se ha caracterizado por ser muy crítico con las Selecciones Colombia masculinas, sobre todo en los últimos años, siempre apuntando a lo negativo y a revelar lo que le indican sus fuentes cercanas a la FCF. Sin embargo, pocas veces se mete en el fútbol femenino y en este Mundial Femenino 2023 está haciendo un ejercicio, con sinceridad y asumiendo que no maneja el tema.

Y después del debut de ‘la Tricolor’ femenina contra Corea del Sur, con buen triunfo 2-0, en la columna de opinión del periodista le dio un espacio a hablar del partido que se definió con goles de Catalina Usme y Linda Caicedo.

Como pocas veces pasa, Vélez asumió el desconocimiento que tiene en el área del fútbol femenino, para dar conceptos con cuidado, sin sentenciar y ofreciendo excusas a los que sí manejan el tema.

Carlos Antonio Vélez aceptó que no sabe mucho de la Selección Colombia Femenina

En el inicio de su espacio de opinión, afirmó: “Comenzó con pie derecho la Selección Femenina de Colombia su andadura por el Mundial y el resultado de ayer pone al equipo nacional en octavos”, así explicando que el rival directo era el equipo surcoreano, porque Alemania es favorita y el 6-0 contra Marruecos deja definidas muchas cosas.

Pero después el analista hizo la salvedad de su conocimiento y manejo del fútbol de mujeres, a diferencia de lo que pasa con los hombres:

“De fútbol femenino no entiendo mucho. De fútbol, algo. Entonces, si pongo la lente desde el punto de vista fútbol, porque el fútbol femenino tiene unas aristas que solamente los y las especialistas entienden… No es lo mismo analizar un partido de juveniles, que un partido de mayores, en hombres. No puedo poner la lupa de la misma manera en un Sub-17 a un Sub-23, un Sub-15 a un equipo de mayores. Exactamente, pasa con el fútbol masculino y el fútbol femenino”.

Vélez aceptó sus limitaciones en la materia: “Tengo que aprender muchas cosas del fútbol femenino y la información que tengo no es suficiente”. Pero también confesó lo que está haciendo: “Estoy viendo mucho más fútbol femenino que antes y estoy tratando de entenderlo”. Por eso ofreció disculpas a los que saben del tema, ya que iba a hablar de algo que no maneja al 100 %: “Me disculparán los expertos en esa materia, solamente, voy a hacer apreciaciones desde el punto de vista fútbol, en general”.

Basado en el partido de Colombia contra Corea del Sur, Vélez dijo que la Selección dirigida por Nelson Abadía es “madura, sabe lo que hace y lo que quiere. Tiene una columna vertebral sólida, una arquera firme, características diferenciales con las Selecciones masculinas de Colombia definidas”. Pero no perdió la oportunidad para comparar y criticar los equipos nacionales de hombres, ya que no cumplen con esto:

“De una ambición permanente: Todas corren, todas meten, van y vienen. Con vacíos, como los tienen todos los equipos, pero es un equipo balanceado y equilibrado”.

Además, criticó el juego de las asiáticas, porque tenía otras referencias del juego que podían hacer: “Flojo el rival, venía escuchando que era un equipo muy bueno, a lo mejor sí, lo es. Pero me pareció un equipo cobarde, metido y aplastado atrás. Con la intención, simplemente, de cerrar los espacios y no dejar jugar a Colombia”.

Carlos Antonio Vélez destacó a las figuras de Selección Colombia Femenina

Sobre el desarrollo, el comentarista de Win Sports, Canal RCN y RCN Radio, manifestó que al inicio se atascó Colombia, pero encontró soluciones y después del gol de penal hubo tranquilidad. Además, que todo se remató con el gol de Linda Caicedo y el ‘blooper’ de la portera rival.

Y una vez más, haciendo salvedades y ofreciendo disculpas porque no es lo mismo el fútbol masculino que el femenino, Carlos Antonio resaltó a Daniela Montoya, Leicy Santos y Catalina Usme, por experiencia y manejo. También resaltó que los focos están sobre Linda Caicedo, por su juventud, estar en real Madrid y por ser su tercer Mundial en un año (Sub-17, Sub-20 y mayores).

Sin embargo, prefirió hacer énfasis en otras 2 jugadoras, que no son las más nombradas: “Me van a disculpar, pero hay 2 jugadoras, una más visible que la otra, que para mi gusto, son las mejores de esta Selección” y volvió a comparar con la selección de hombres:

“La camiseta 9, Mayra Ramírez… Reúne un poquito de cada uno [de los delanteros de la Selección Colombia masculina reciente]. Tiene movilidad, alta cuota de sacrificio y eso lo deberían copiar los varones”.

Y sumó a una de las defensas, que cumplió con creces, aunque se salvó de la expulsión:

“Destacadísima en Selección, hace un trabajo silencioso, es la lateral izquierda Manuela Vanegas… Tiene la posibilidad de estar en la mitad del camino, con balance y equilibrio perfecto, sabe en qué momento tiene que cumplir con marcar y el momento en el que tiene que salir a apoyar”.

Para finalizar su intervención, Carlos Antonio Vélez volvió a explicar que no se quería meter a profundidad en temas que no maneja como el Mundial Femenino 2023: “No entro, porque no tengo la suficiente información del fútbol femenino”.