Linda Caicedo, la delantera colombiana que milita en el Real Madrid, marcó el segundo tanto de Colombia en el triunfo parcial ante Corea del Sur, en el debut en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda.

El tanto de la vallecaucana, es el séptimo que ajusta en Copas del Mundo, ya que había marcado cuatro en el Mundial Sub-17, disputado en India, y dos más en el Sub-20 que se desarrolló en Costa Rica, ambos el año pasado.

