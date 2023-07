Carlos Antonio Vélez aprovechó su columna radial Palabras Mayores, para criticar las declaraciones del técnico de América, Lucas González, quien ya tendría claros sus objetivos con el cuadro escarlata, tras la llegada de Edwin Cardona al elenco de Cali.

Para Carlos Antonio Vélez, lo que dice el timonel de los Diablos Rojos, es el “colmo”. Frente a su propuesta radial, el comunicador manizaleño sentenció: “Acabo de descubrir que Lucas González es el rey del populismo. Yo tengo un respeto por este técnico, un hombre joven que sé que se ha preparado muy bien y nos mostró una explosión de buen juego con Águilas. Ahora su discurso…”.

Recordemos que, González manifestó que si hubiera contado con la presencia de Edwin Cardona en su debut por Liga, lo pusiera hasta de central. A estas declaraciones, el periodista de Win Sports, contestó: “Entiendo que tiene una obligación con los empresarios que lo llevaron al América, que son de la misma ralea todos. Son del mismo grupo que lleva a Cardona”.

Por último y no menos importante, Carlos Antonio Vélez agregó: “Pero llegar a eso que dijo es el colmo del populismo, a menos que tenga la fórmula mágica, porque si la tiene, estamos frente a un fenómeno mundial. No me crea tan pendejo. Edwin Cardona de central… qué narrativa tan chimba Lucas, ponelo y lo miramos, de pronto hasta razón tenés. De pronto Lucas inventó el fútbol y estamos frente del quien dividió la historia del balompié orbital. Lo creen a uno bajado del zarzo”.

Santiago Mejía Álvarez

Corresponsal 10 SportsCO

En Twitter: @emeamedia_