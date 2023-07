Ocurrió en una aproximación de las asiáticas a los 9 minutos, cuando Ji So-Yun se escapaba y Manuela Vanegas quiso despejar una pelota demasiado alta, en un momento en que su rival intentaba llevarse la pelota con la cabeza.

Afortunadamente la jueza del compromiso no juzgó la jugada por la violencia, sino por el peligro de gol, pues no representaba opción clara y la colombiana no era la última jugadora, por lo que solo le mostró tarjeta amarilla.

Así fue la jugada peligrosa que pudo poner en desventaja a las colombianas desde muy temprano:

¿ERA PARA VAR? 👀 La jugada de la colombiana Manuela Vanegas, que la dejó con tarjeta amarilla tras la falta a Son Hwayeon. ¡Entrada fuerte de la cafetera!#MundialFemeninoEnDSPORTS 🎙️ @titopuccettic – @SVargasOK – @johamorenoG @ClaraTamaraV pic.twitter.com/JJ2fPPQ3X3 — DSports (@DSports) July 25, 2023

Minutos después, Colombia anotó el gol del 1-0 por medio de tiro penal cobrado por Catalina Usme.