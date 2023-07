Carlos Antonio Vélez nunca ha ocultado su postura política, tampoco que está de acuerdo con muchas ideas de Álvaro Uribe Vélez y el llamado ‘uribismo’, además de dejar abiertamente su oposición al actual Gobierno de Gustavo Petro. Y ahora, cuando recibió una información sobre una propuesta que hay en el Congreso sobre el fútbol, destapó cuando decidió no entrar en el mundo político.

Puntualmente, esto ocurrió cuando le llegó una información de la propuesta de algunos representantes para que se declare en la ley colombiana que el fútbol es asunto de “interés nacional”. Así, según el proyecto, se pudieran tener los partidos de las competencias de Dimayor en la televisión pública y no en Win Sports, canal en el que el periodista trabaja.

Pues en ese momento salió la parte política de Vélez y se refirió a lo que pasa en el Congreso de Colombia, atacando la subida de sueldo de quienes trabajan en esta corporación y volviendo en el tiempo para referirse a su negativa al expresidente Uribe.

Después de decir que Win Sports tiene un contrato con la Dimayor, que tiene derechos adquiridos sobre las transmisiones del FPC y mandarles un mensaje a los políticos que están detrás de la idea, salió con la crítica a la modificación del salario de los mencionados funcionarios: “Y les suben el sueldo a los congresistas, ahora, y a los senadores y todos esos señores que van allá. ¡Cuando van!…”.

Y como expuso su idea sobre los personajes que piensan, modifican y hacen las leyes en Colombia, recordó que el expresidente Uribe le propuso entrar en las elecciones por el partido Centro Democrático y él prefirió seguir en los medios, hecho ocurido en 2021:

“Por eso le dije al presidente Uribe, en aquella época: ‘No, eso no lo acepto, ese no es mi mundo, prefiero los calanchines en los que me muevo, que ir allá, en medio de esa corrupción permanente que manejan y esos criterios, absolutamente, personalistas’”.