Esas declaraciones crearon dudas sobre la programación de los juegos de Eliminatorias sudamericanas y la pregunta que quedó en el aire es quién toma las decisiones.

Carlos Antonio Vélez les salió el paso a los comentarios y apuntó directamente al técnico argentino: “La hora de los partidos la pide el DT”, sentenció.

“ [Néstor] Lorenzo pidió las 3:30 y a esa hora se jugará. No más verso. Que nadie se haga el orejón”, añadió.

Pero Vélez también fue más allá y pidió desmitificar el tema del horario: “Esto no es de hora ni de sede. [Marcelo] Bielsa nos ganó en Bogotá y en Cali”, comentó, y hasta arrojó un dato de la eliminatoria anterior:

“La selección vía Catar jugó a distintas horas y en 7 partidos no marcó”.

Este es el trino del cronista deportivo:

La hora de los partidos la pide el DT. Lorenzo pidió las 3.30 y a esa hora se jugará. No más verso. Qué nadie se haga el orejón. Además esto no es de hora ni de sede. Bielsa nos ganó en Bogota y en Cali. La selección vía Catar jugó a distintas horas y en 7 partidos no marcó…

— Carlos Antonio Velez (@velezfutbol) October 11, 2023