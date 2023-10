Carlos Antonio Vélez, es un comentarista deportivo en Colombia, y que a lo largo de su carrera ha estado envuelto en críticas por aficionados del fútbol colombiano.

Por lo tanto, algunos han asegurado que su lenguaje aleja al espectador de la pasión del fútbol.

Asimismo, hay quienes defienden a Carlos Antonio Vélez asegurando que por ser bastante crítico él no tiene “pelos en la lengua”. Pero en cambio, hay quienes no aguantan sus comentarios y no quieren escucharlos en los partidos de su equipo.

Sin embargo, Win Sports, canal donde actualmente trabaja, lo ha designado como el comentarista para los partidos más importantes del fútbol colombiano.

En varias ocasiones han pedido que Vélez ya no haga parte del equipo de comentaristas en la televisión nacional.

Tanto así que desde una reconocida cuenta en X de hinchas del Junior, iniciaron una campaña e hicieron un llamado a hinchas de otros equipos para que Vélez ya no comente durante los partidos de fútbol en Colombia.

“Campaña general de todos los hinchas del FPC para censurar a ese señor nefasto de Carlos Antonio Vélez, narrando a nuestros equipos de fútbol en Win Sport”, señalan desde ‘La Pagina Rojiblanca’ en X.

Aseguran que se cree “dueño de la verdad absoluta”. Con esto buscan que el Canal los escuche y que “se den cuenta del desacuerdo que existe”.

“Ojalá sea de inmediato que este “Comentarista de fútbol” deje de hablar barrabasadas, haciéndole mucho daño al fútbol y a equipos de la costa y de Colombia”.



“Se puede estar jugando el mejor partido y él todo lo ve mal, sin mentir, veo los partidos sin sonido de lo irritante que es oírlo.”



“Estoy de acuerdo, que saquen a ese señor, de mi equipo ha hablado muy mal, cree que se las sabe todas, que siga la campaña”.



Son algunos de los comentarios en redes sociales.

