Lo de James Rodríguez en Sao Paulo ha sido bueno, pues pese a estar fuera de las canchas por varios meses, en Brasil el jugador ha retomado confianza, ha mejorado su estado físico y su claridad en pases y en ocasiones creadas de gol lo ponen como uno de los mejores futbolistas tanto del club como de la Selección Colombia.

(Ver también: Carlos A. Vélez, rendido ante James Rodríguez por triunfo de Colombia: “Nueva vida”)

Sin embargo, igual que le ha pasado en otros equipos, las lesiones se han hecho presentes y por eso el mediocampista se ha perdido algunos juegos. De hecho, en la última fecha con Bahía, el jugador salió de la convocatoria por un problema en su pantorrilla y por eso no pudo estar en este importante juego.

Teniendo esto en cuenta, el periodista Carlos Antonio Vélez defendió al jugador por primera vez en mucho tiempo y sacó un análisis preocupante, ya que él dice que todo pinta a que en Brasil le están haciendo pasillo para que no rinda de la mejor manera y así poder sacarlo del club lo más pronto posible.

Lee También

¿Hay plan para sacar a James Rodríguez?

En su programa de opinión ‘Palabras mayores’, Vélez dijo: “No sé por qué tengo la sensación que Dorival Junior (técnico de Sao Paulo) no está conforme. GE Globo publicó el tema de la lesión, pero aprovechan en la nota para decir que ha jugado poco. Solo ha estado en 14 partidos, anotando 1 gol y 2 asistencias”.

Y agregó: “Las declaraciones del técnico son dudosas, porque dice que la Selección se acomoda a él y por eso acá le va bien, pero para interpretar lo que dice, allá James no está adaptado porque el técnico no le cuadra el equipo únicamente para su estilo de juego, como sí se hace acá, y cuando un técnico comienza a exponer esto públicamente, es porque no está muy satisfecho”.

Por otro lado, como no es muy normal en Vélez, defendió al jugador asegurando que a James le ha visto partidos muy buenos con el equipo de Brasil y que no se relaciona con lo que publican los medios acerca de él, los cuales lo critican por casi todo lo que hace.

“En los medios hay un poco de exageración sobre James y no sé por qué tengo la sensación de que no le están reconociendo su buen rendimiento y más bien están cargando tintas, lo que significa que le están haciendo el pasillo de salida. Con todo esto es fácil intuir que en Sao Paulo no están muy conformes”, concluyó el periodista.

(Ver también: Carlos Antonio Vélez confesó si odia a James Rodríguez y dijo por qué le da tan duro)

Cabe destacar que James Rodríguez tiene contrato con el Sao Paulo hasta junio de 2025 y, por lo pronto, tanto el equipo como los aficionados se han mostrado conformes con él, pese a que no ha estado en algunos juegos por disposición táctica o por alguna molestia muscular.

Lee todas las noticias de deportes hoy aquí.