Las declaraciones de Luis Fabiano sobre James Rodríguez en las que aseguró que el ’10’ era un “problema” en Sao Paulo siguen dando de qué hablar, pues en Colombia hubo un sinfín de reacciones y análisis sobre el momento que vive el cucuteño en Brasil.

Justamente, una de las personalidades que se pronunció fue el exfutbolista Faustino Asprilla, quien se despachó contra el creativo de 32 años, al recomendarle que se vaya a jugar a la MLS (liga de Estados Unidos), para que tenga 6 meses de vacaciones.

“James que se vaya para la MLS, juega 3 meses y 6 de vacaciones. Que no joda más, allá le pagan lo mismo… No lo estoy retirando”, dijo en ESPN.

Y es que la crítica que lanzó el exdelantero tiene como base las versiones que surgieron en Brasil sobre la mala relación que tendría Rodríguez Rubio con el técnico del ‘tri’, Dorival Júnior.

“Si uno empieza con problemas con los entrenadores, la hinchada… Cuando uno va y le hace el reclamo a un entrenador porque no lo puso en la final, eso tan fácil no se arregla”, precisó.

Momento polémico: ¿James Rodríguez debe irse de Sao Paulo? “James debería irse para la MLS” @TinoasprillaH ¿Estás de acuerdo con el ‘Tino’? Participa con el #ESPNF360COLOMBIA. ▶️ No te pierdas F360 por #ESPNenStarPlus -> https://t.co/aSATCYmenM. pic.twitter.com/3A4m2zjNGY — ESPN Fútbol Colombia (@ESPNFutbolCol) December 20, 2023

Es así que para el ‘Tino’ Asprilla lo mejor que podría hacer James Rodríguez es ir a jugar a Estados Unidos y disfrutar de cuidadas como Miami, tal y como lo hacen Lionel Messi y Luis Suárez.

“James ya está para que se vaya a vivir a Miami al lado de Messi y Luis Suárez“, concluyó.

James Rodríguez puso en duda su continuidad en Sao Paulo

En una entrevista concedida al medio brasileño Globo Esporte, James Rodríguez puso en duda su continuidad en Sao Paulo, al argumentar que no sabe qué le deparará en 2024.

“En el fútbol todo cambia muy rápidamente. Nunca me gustó hablar del futuro, solo Dios lo sabe. Me gusta hablar del presente, de la vida cotidiana. No sé qué pasará en 2024, el fútbol cambia mucho. Un día estamos aquí, otro día estamos en otro lugar. No lo sé, me gusta hablar del presente, y el presente es el ahora. Intentaré estar bien para ayudar al equipo”, dijo el mundialista.

Las palabras del volante creativo no cayeron del todo bien en el entorno paualista, teniendo en cuenta que Rodríguez está lesionado y se recupera lejos de sus compañeros.

