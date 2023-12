América de Cali y Millonarios jugaron un partido intenso en la capital vallecaucana, en el que el elenco ‘escarlata’ necesitaba sumar de a tres para continuar con su sueño de lograr un cupo a la próxima Copa Libertadores.

Los ‘azules’ tenían que pelear por la victoria, toda vez que Medellín picó en punta en el grupo y solo las tres unidades le daban opciones claras de pelear hasta la última fecha por llegar a la final del torneo.

Tal vez ese calor del juego hizo que Alberto Gamero, técnico de los capitalinos, fuera protagonista de una curiosa imagen en la que se despojó de su vestidura cuando el balón estaba en juego.

Apenas a los dos minutos de juego, Gamero no aguantó el bochorno que hacía en Cali y se desabotonó la camisa para, posteriormente, quitársela.

El gesto del estratega llamó la atención hasta de Eduardo Luis, narrador de Win Sports, quien le sacó chiste a la situación y le pidió al profesor Gamero que no lo hiciera, porque era “horario familiar”:

No, Gamero, no. Es un horario familiar. Es un horario familia, no lo hagas, dijo Eduardo Luis.