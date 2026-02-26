El futuro inmediato de James Rodríguez en la Major League Soccer ha provocado una enorme expectativa, pero el Minnesota United dejó en evidencia que no ha contado con el colombiano para su debut debido a que ha decidido actuar con cautela.

Sigue a PULZO en Discover

Aunque el capitán de la Selección Colombia ya entrena con normalidad junto al resto del plantel, su participación en el compromiso de este sábado 28 de febrero de 2026 frente a Cincinnati FC no está garantizada.

El equipo emitió un comunicado oficial, replicado por Revista Semana, que enfrió los ánimos de la hinchada, aclarando que el volante sigue bajo estricta observación.

“Estos dos números 10 son capaces de hacer cosas increíbles con el balón en los pies, y aunque su presencia en la cancha hace que cualquier partido sea más entretenido, puede que no tengamos el privilegio de verlos enfrentarse este fin de semana”, indicó el club sobre las expectativas con el colombiano.

Lee También

El cuerpo técnico, liderado por Cameron Knowles, prefiere no apresurar el debut de James hasta que se encuentre en plenitud de condiciones físicas.

Esta decisión postergaría el esperado duelo de creativos entre el cucuteño y el brasileño Evander, un enfrentamiento que los aficionados de la MLS probablemente solo verán en la segunda mitad del año. Según la misiva del club, es poco probable que el colombiano entre en la convocatoria oficial para esta segunda jornada del torneo.

“James es cuestionable debido a su ritmo de juego tras obtener su visa de trabajo oficial. Una vez que tenga la oportunidad de integrarse al equipo, probablemente se incorporará gradualmente a la alineación, pero no está claro si eso comenzará este fin de semana”, advirtió el comunicado.

A pesar de las bajas probabilidades de sumar minutos, se espera que James asista al Allianz Field para apoyar a sus compañeros desde la tribuna.

“Con dos jugadores increíblemente creativos potencialmente fuera de este partido, ambos equipos tendrán que considerar otras opciones”, remató Minnesota United.

La incertidumbre final se resolverá este viernes durante la rueda de prensa oficial del entrenador, quien compartirá sus conclusiones luego de las primeras sesiones de práctica del ’10’.

¿En qué equipos ha jugado James Rodríguez?

James Rodríguez ha consolidado una de las trayectorias más internacionales y prestigiosas para un futbolista colombiano, recorriendo las ligas más competitivas del mundo. Su carrera profesional inició en el Envigado FC, donde debutó muy joven y ayudó al equipo a ascender a la primera división en Colombia.

Luego de su etapa inicial, saltó al fútbol argentino para unirse a Banfield, club donde hizo historia al convertirse en el extranjero más joven en salir campeón del torneo local.

Su éxito en el sur del continente le permitió cruzar el Atlántico para fichar por el FC Porto en Portugal, donde ganó múltiples títulos de liga y la Europa League. Posteriormente, fue transferido al AS Mónaco en la Ligue 1 de Francia, equipo que sirvió de vitrina previa a su consagración mundial en 2014.

Después de ser el goleador del Mundial de Brasil, James cumplió el sueño de unirse al Real Madrid, club donde obtuvo dos títulos de Champions League y varias ligas de España.

Buscando nuevos retos, el mediocampista cucuteño fue cedido al Bayern Múnich en Alemania, dominando la Bundesliga durante dos temporadas. Después de un breve regreso a Madrid, James probó suerte en la Premier League con el Everton de Inglaterra.

Su periplo continuó por latitudes menos tradicionales como el Al-Rayyan de Catar, Rayo Vallecano en España y el Olympiacos de Grecia. En una etapa más reciente, James regresó al continente americano para vestir la camiseta de Sao Paulo en Brasil y León en México, antes de su reciente incorporación al Minnesota United en la Major League Soccer de Estados Unidos para la temporada 2026.

* Pulzo.com se escribe con Z