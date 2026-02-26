Jugar en Estados Unidos ya no es lo de hace unos años, pues allí solo aterrizaban jugadores que estaban pensando más en el retiro que en realidad competir de gran manera.

Ahora, eso ha cambiado, pues es una de las ligas que más ha crecido en el mundo durante los últimos años por toda la inversión que se le ha hecho a jugadores, campos, formación en inferiores y mucho más. De hecho, basta con ver los resultados de los torneos de Concacaf recientemente e incluso de la Selección de Estados Unidos para darse cuenta de que ahora son mucho más competitivos que antes.

En medio de ese contexto, a dicha liga llegó el capitán de la Selección Colombia, James Rodríguez, quien estaba en un limbo impresionante y que encontró destino en este campeonato que, si me lo pregunta a mí, es lo mejor que le pudo haber pasado.

A ver, más allá de que está creciendo, no es la liga con más nivel ni intensidad del mundo. Es más, al haber tanto jugador mayor (Messi, Muller, Reus, Son), los que corren son los jóvenes y ahí es donde James puede destacar, repartiendo asistencias y ayudando a sus compañeros de la mejor manera.

Además, el estilo de vida es algo que llama mucho la atención, pues, de nuevo, para nadie es un secreto que la persona que tiene dinero en Estados Unidos puede vivir una vida irreal, más que en cualquier país de Latinoamérica, ya que puede comprar una mansión, tener los mejores carros, salir sin problema porque no es un país 100 % futbolero y mucho más.

Obvio, eso también lo tenía en Europa, pero James ya no está en el nivel de volver a Europa.

Lo importante es que el mediocampista, que tiene un talento en la pierna izquierda poco visto en la historia del fútbol, tenga rodaje, minutos y confianza para que llegue en el mejor nivel posible al Mundial.

Por lo pronto, el colombiano, ya con su visa de trabajo y sin ningún riesgo con el ICE, se pone a punto con el Minnesota United para disputar los primeros encuentros de la temporada, en los que debe convencer a su técnico para que lo ponga de titular y así mismo, que tenga un papel protagónico pensando en la Selección Colombia.

En el capitán yo creo, pero estos meses no son para estar bobeando, sino para ponerse a tono física y mentalmente.

