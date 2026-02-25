El capitán de la Selección Colombia, James Rodríguez, ya tiene todo listo para jugar su primer partido con el Minnesota United, equipo que lo fichó por seis meses y con el cual hay mucha expectativa por el proyecto deportivo que han armado pensando en este 2026.

El mediocampista colombiano llegó luego de varios meses sin equipo desde que se terminó su contrato con el León de México, por lo que igual hay expectativa acerca de cómo esté físicamente.

Además, por más de que fue anunciado hace unas semanas, no había podido ni siquiera entrenar porque aún no tenía la visa de trabajo, pero eso ya es un tema del pasado.

Hace unos días el futbolista nacido en Cúcuta recibió su permiso de trabajo y este mismo martes, 24 de febrero, tuvo su primera sesión de entrenamiento junto a sus compañeros, mostrándose muy activo, muy integrado al grupo e incluso marcando un gol que celebró con el puño cerrado, que demuestra su determinación y ganas de hacer las cosas bien pensando en lo que se viene con la Selección Colombia.

Así fue su primera jornada de trabajo con el Minnesota United:

Primer día pic.twitter.com/VFIEKksheH — Minnesota United FC (@MNUFC) February 24, 2026

Y es que por más de que su contrato es solo por seis meses, James tiene el objetivo claro en su mente, sumar la mayor cantidad de minutos posibles para aterrizar en el Mundial de 2026 con rodaje, buen estado físico y un gran nivel, destacando que el proyecto de la Selección Colombia gira en torno a él y sus asistencias.

Por lo pronto, el colombiano espera ganarse la confianza del técnico para que pueda ser titular y así tener buen rodaje en el inicio de la Major League Soccer de Estados Unidos.

Cuándo podría debutar James Rodríguez con el Minnesota United

Ya con su permiso de trabajo en regla, el colombiano ya puede entrenar, concentrarse y jugar los partidos del campeonato norteamericano, destacando que su debut, si así lo requiere el técnico, podría ser este mismo fin de semana.

El siguiente partido del Minnesota United, que viene de empatar con el Austin en la primera fecha por 2-2, será este sábado, 28 de febrero, contra el Cincinnati en condición de local a partir de las 4:30 de la tarde, hora colombiana.

