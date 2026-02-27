En medio de los enfrentamientos determinantes en el fútbol internacional, un duelo es el que paraliza el fútbol de la Bundesliga, donde actualmente Luis Díaz es uno de los grandes protagonistas.

Bayern Múnich se alista para su juego contra Borussia Dortmund de este sábado 28 de febrero, a las 9:30 de la mañana (hora de Colombia) y con el gran reto de sacarle distancia a un rival directo por el título.

Sin embargo, la visita del club bávaro para este clásico de Alemania tiene un dolor de cabeza para el delantero colombiano y el resto de sus compañeros debido a la baja de uno de los jugadores claves en la nómina.

Se trata de la ausencia del defensa japonés Hiroki Ito, cuya condición actual de salud se convirtió el la razón para que el director técnico Vincent Kompany lo tenga que borrar de la lista para el juego.

“El FC Bayern de Múnich no podrá contar con Hiroki Ito por el momento. El defensa de 26 años sufrió una rotura muscular en el isquiotibial derecho, según el resultado de una evaluación realizada por el departamento médico del FC Bayern”, reveló el parte médico del club publicado en su sitio web.

Es importante remarcar que no se ofrecieron mayores detalles acerca de la eventual incapacidad del jugador que es pieza de la defensa del equipo bávaro, pero es claro que no será de la partida contra el Borussia.

El tema no es menor si se tiene en cuenta que ese equipo es precisamente el más inmediato perseguidor en la tabla de posiciones de la Bundesliga, aunque con un margen de ventaja de 8 puntos para Bayern Múnich.

Sin embargo, el enfrentamiento directo surge como una oportunidad para empezar a recortar las distancias y poner en aprieto a Luis Díaz y sus compañeros, en la búsqueda del colombiano por su primer título de liga en Alemania.

¿Cuánto puede ser la incapacidad por una rotura muscular en un isquiotibial?

La duración de una incapacidad médica por rotura muscular en los isquiotibiales varía considerablemente según la gravedad de la lesión, la cual se clasifica generalmente en tres grados, según Rekovery Clinic.

Para un desgarro de grado uno, que implica un estiramiento excesivo o microrroturas de las fibras, el periodo de recuperación y reposo suele oscilar entre una y dos semanas. En este nivel, el tratamiento se enfoca en el control del dolor y la inflamación inicial, permitiendo un retorno progresivo a las actividades cotidianas sin mayor complicación a largo plazo.

Cuando se presenta una rotura de grado dos o desgarro parcial, el tiempo de incapacidad se extiende significativamente, situándose usualmente entre tres y seis semanas.

Durante este lapso, es fundamental que el paciente siga un protocolo de fisioterapia estricto para asegurar que el tejido cicatricial sea funcional y flexible.

La ausencia de un reposo adecuado en esta etapa aumenta exponencialmente el riesgo de recaídas, una característica muy común en las lesiones de la parte posterior del muslo debido a la alta tensión que soportan estos músculos.

En los casos más severos, correspondientes al grado tres o rotura total, la incapacidad puede prolongarse de tres a seis meses, especialmente si se requiere intervención quirúrgica para reinsertar el tendón.

Este tipo de lesión anula completamente la capacidad funcional de la pierna y exige una rehabilitación prolongada y especializada.

Los médicos especialistas en medicina deportiva subrayan que el criterio de alta no solo depende del tiempo transcurrido, sino de la recuperación total de la fuerza y la elasticidad muscular comparada con la pierna sana.

Es vital que el proceso sea certificado por un profesional de la salud, quien determinará la pertinencia de la incapacidad laboral basándose en las funciones específicas del trabajador.

