En un giro político sorprendente, José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán, y su esposa, la senadora María Fernanda Cabal, han presentado su renuncia formal al partido Centro Democrático. Según la carta de cuatro páginas dirigida al presidente del partido, Gabriel Vallejo Chujfi, la pareja no solo se aleja de la colectividad, sino que buscan una escisión como “salida digna” que permita a Cabal formar una nueva agrupación política.

Lafaurie también asesta un golpe crítico al proceso de selección de Paloma Valencia como candidata única del Centro Democrático. En una lista detallada de 32 puntos, señala la presunta existencia de “evidencia clara de graves irregularidades” que rodean la designación de Valencia. Entre las acusaciones más fuertes se encuentra la participación de Lester Toledo como asesor de la campaña de Miguel Uribe Turbay, así como el supuesto acercamiento de esta campaña con la encuestadora AtlasIntel, lo que, según Lafaurie, provocó la necesidad de recurrir a otra empresa para las encuestas decisivas.

“No queremos continuar en el Centro Democrático. Sentimos que no tenemos espacio”, declara Lafaurie en la carta, reflejando una creciente y aparente fractura dentro del partido. Sin embargo, la renuncia trasciende lo personal y se convierte en un cuestionamiento al sistema de selección interna del partido, apuntando a la transparencia y la legitimidad de sus procesos electorales, sobre todo por lo que pasó con Paloma Valencia, que fue la ganadora.

En ese sentido, Paola Ochoa, panelista de Blu Radio, hizo un análisis sobre lo que representa esta decisión en la relación entre Paloma Valencia y María Fernanda Cabal.

“Me deja pensando y es sumamente triste. Pasaron a ser de las mejores amiguis, a las peores enemiguis hoy en día. Ver quienes están ahí en esa contienda es lamentable, vemos todos los días a Vicky y Claudia darse durísimo, y ahora vemos a María Fernando con Paloma, que las vimos meses atrás juntas”, indicó.

Además, María Consuelo Araújo también siguió en la misma línea y culpó a la senadora por su decisión y el gesto que la carta la haya publicado Lafaurie: “La deslealtad es de María Fernanda, poniendo a otra persona a firmar por ella”.

El papel de Lester Toledo, Nubia Stella y José Obdulio en la supuesta adulteración de los resultados electorales internos también es objeto de escrutinio. Afirman que los datos de la encuesta que definieron la candidatura no cumplen con los criterios básicos del Consejo Nacional Electoral (CNE), lo que los haría inválidos.

