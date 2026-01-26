Darcy Quinn, en La FM, reveló el contenido de una carta enviada por José Félix Lafaurie al director del Centro Democrático, Gabriel Vallejo, en la que cuestiona duramente el proceso interno que proclamó a Paloma Valencia como candidata presidencial del partido.

Sigue a PULZO en Discover

Según lo expuesto durante la emisión matutina, Lafaurie explicó que, tras la proclamación de la candidatura sustentada en encuestas realizadas por firmas chilenas, mantuvo inicialmente una relación “cordial y de bajo perfil” con la dirección del partido. No obstante, con el paso del tiempo —y a medida que conoció nuevos detalles—, aseguró que lo que en un principio eran “meros indicios” se transformaron en “evidencia clara de graves irregularidades en el proceso”.

En la carta, Lafaurie enumera varios hechos que, a su juicio, sustentan sus denuncias. Uno de los más llamativos ocurrió en una reunión en Barranquilla, donde, según afirma, Nubia Estela dio como ganadora a Paloma Valencia antes de que se conocieran los resultados oficiales de las encuestas. “¿Cómo lo sabía?”, se preguntó Lafaurie en la misiva. A partir de ese episodio, sostuvo que existe una “certeza fáctica y moral” de que los resultados fueron adulterados y mencionó la participación de personas específicas en lo que describe como un patrón que se habría repetido en otros departamentos.

En el caso de La Guajira, Lafaurie señaló que los resultados obtenidos “contradicen la información oficial”, lo que refuerza, según él, la tesis de que hubo manipulación del proceso. Además, advirtió que la manera como se manejó la proclamación afectó seriamente la imagen del Centro Democrático ante sus bases y ante la opinión pública.

Lee También

Otro punto central de la carta es la crítica al acomodo de fechas y anuncios, que —según Lafaurie— derivó en la “expulsión de facto” de las precandidatas Paola Holguín y María Fernanda Cabal, quienes, en su criterio, habrían podido continuar en el partido si el proceso hubiese sido transparente.

En la parte final del documento, Lafaurie expone tres conclusiones: que no buscan afectar el proceso que seleccionó a Paloma Valencia; que respaldarán su aspiración presidencial; y que no continuarán en el Centro Democrático al considerar que “no tenemos espacio”. Como consecuencia, propuso que el partido adopte una decisión formal que permita a María Fernanda Cabal conformar su propia agrupación política, conforme a los estatutos y a la normativa electoral.

En La FM se indicó que la carta tiene cerca de seis páginas, está fechada el 23 de enero y fue radicada antes de la convención del Centro Democrático, realizada al día siguiente. Su contenido, sin embargo, no fue abordado en ese encuentro. “Se nota que están tratando de darle un manejo a esto”, comentó Darcy Quinn.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.