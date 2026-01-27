En medio de los anuncios sobre el hospital San Juan de Dios que el presidente Gustavo Petro y el alcalde Carlos Fernando Galán adelantaron este 27 de enero, hubo tiempo para risas y para adelantar un poco de lo que será el encuentro con Donald Trump en la Casa Blanca.
En su intervención, el presidente se refirió nuevamente a las cirugías a las que se sometió para que le fuera extirpado un tumor. Con esto, recordó que desde aquella vez no puede tomar alcohol, debido a que quedó con restricciones en su esófago.
Esto lo dijo para después relacionarlo con su visita a la Casa Blanca, en Washington, el próximo 3 de febrero. Allí, bromeó que no podrá tomarse unos tragos con su homólogo. “No me puedo tomar ni un whisky siquiera, yo no sé qué voy a hacer con Trump. Me aguantaré. Le voy a decir ‘¿vino o whisky’? Ahí se descubre todo porque son civilizaciones diferentes”, dijo el mandatario.
En más de lo que adelantó, Petro aseguró que en la reunión pretende proponerle a Trump un “pacto por la vida”, discurso que ha prevalecido a lo largo de su mandato.
“Le voy a decir: ¿vino o whisky?” El presidente Gustavo Petro se refirió a la reunión que sostendrá con su homólogo de EE. UU., Donald Trump, el 3 de febrero. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/A1syZQJfPo
— Revista Semana (@RevistaSemana) January 27, 2026
Por otra parte, el primer mandatario colombiano adelantó también que su paso por Estados Unidos estará marcado por una conferencia que dictará en la Georgetown University a la que fue invitado.
¿Qué dijo Gustavo Petro sobre tensión entre Estados Unidos y Ecuador?
El presidente Gustavo Petro encabezó en Puerto Asís, Putumayo, el acto protocolario de destrucción de material bélico entregado por la disidencia conocida como Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), como parte de los avances hacia la paz total.
