El expresidente Álvaro Uribe evitó este martes 27 de enero pronunciarse sobre el tema que más ruido político ha provocado en los últimos días: la salida de María Fernanda Cabal del Centro Democrático.

Ante las preguntas directas de los periodistas, el exmandatario optó por el silencio y decidió concentrar su agenda en respaldar públicamente a Paloma Valencia, hoy candidata presidencial de su partido.

Uribe y Valencia llegaron juntos al centro comercial Gran San, en el centro de Bogotá. Allí, el exjefe de Estado recorrió locales, saludó a comerciantes y atendió inquietudes relacionadas con economía, seguridad y empleo, pero eludió cualquier comentario sobre la ruptura interna que se produjo tras el anuncio de Cabal y de su esposo, José Félix Lafaurie, de abandonar la colectividad uribista.

Cada vez que fue consultado por la decisión de la senadora, Uribe esquivó el tema y redirigió sus respuestas hacia otros asuntos de coyuntura nacional o, directamente, hacia el respaldo político a Paloma Valencia.

En contraste con el silencio frente a Cabal, Uribe se mostró activo y enfático al promover la candidatura de Paloma Valencia. Durante el recorrido, destacó su trayectoria política, su postura frente a la seguridad y su cercanía con las bases del uribismo. El exmandatario insistió en que su partido mantiene cohesión y que la campaña presidencial avanza con normalidad, pese a los recientes remezones internos.

¿Por qué salió María Fernanda Cabal del Centro Democrático?

Cabal y su esposo José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán, enviaron una carta al director del partido, Gabriel Vallejo, en la que anunciaron su decisión de no continuar militando en la colectividad.

En el documento, argumentan que el proceso de selección de la candidatura presidencial estuvo marcado por presuntas irregularidades que, a su juicio, afectaron la transparencia del mecanismo.

En la misiva, Lafaurie expuso distintos episodios que, según su versión, causaron desconfianza en el proceso, entre ellos ajustes de última hora en las encuestas y conversaciones políticas paralelas.

