El panorama político colombiano ha experimentado un gran cambio con la sorpresiva dimisión del presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), José Félix Lafaurie, y su esposa, la senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, como confirmó el propio empresario desde Dubái, en una entrevista hecha por Néstor Morales en Blu Radio.

La renuncia de estos dos prominentes miembros del partido marca una separación visible en el espectro conservador colombiano, exacerbada por las tensiones internas derivadas de la selección de Paloma Valencia como candidata presidencial. Según Lafaurie, la decisión de abandonar el partido busca “abrirse un espacio distinto sin hacerle daño al Centro Democrático” y recalca que pretenden “trabajar en coherencia con nuestras ideas”. Pero lo que realmente despertó la atención en la entrevista fue su elogio al senador Iván Cepeda.

“Sí, por ejemplo. Creo que sería mejor presidente que Gustavo Petro, y lo digo con franqueza”, manifestó Lafaurie en el programa, al considerar la hipótesis de que Cepeda, en comparación con Petro, ostente la presidencia. Lafaurie reconoció la visión coherente de Estado que tiene Cepeda, a pesar de sus diferencias ideológicas, y elogió la actuación del senador en las conversaciones sobre secuestros con el ELN, donde se mostró “claro y responsable”.

De igual manera, Lafaurie criticó el proceso interno que eligió a Valencia como candidata presidencial. Afirmó que los resultados de la encuesta partidista —en la que solo los militantes tienen derecho a voto— no concuerdan con los informes oficiales, lo que arrojó dudas en torno a la transparencia del proceso. Así mismo, expresó que “los datos no cuadraban” y mencionó que no ha hablado con Álvaro Uribe desde mediados de noviembre, a pesar de mantener previamente una relación fluida con el expresidente.

En cuanto al futuro, aseguró que aunque apoyarán a Valencia en la consulta del partido, luego de las elecciones de marzo y mayo impulsarán un nuevo espacio liderado por Cabal. Aquí, Lafaurie fue tajante al afirmar: “Ella dice que no es de extrema derecha sino de extrema coherencia”.

