El presidente Gustavo Petro lanzó este martes un duro mensaje sobre la situación de los colombianos en el exterior y pidió a quienes viven en Estados Unidos, Chile y Argentina que regresen al país, al asegurar que en esos territorios son tratados de forma indigna, según afirmó durante una intervención pública en Bogotá.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: A días de reunión en la Casa Blanca, Petro eleva la tensión con Trump y lo compara con Maduro)

Durante el evento, en el que presentó los planos para la restauración del hospital San Juan de Dios, el mandatario sostuvo que la promesa de prosperidad fuera de Colombia suele ser engañosa y que muchos migrantes terminan enfrentando condiciones adversas.

En ese contexto, Petro aseguró: “Muy pocos quedan con carro y con casa, sino que son esclavos. Y por eso yo les pido a todos los colombianos que regresen ya de Chile, Argentina y Estados Unidos, porque los van a tratar como esclavos y como perros perseguidos por las calles. Y nada tienen que hacer allá, porque hoy el peso de Colombia es la moneda más valorizada por encima del dólar del mundo”.

Lee También

(Vea también: “¿Vino o whisky?”: el dilema que Petro dijo que tendrá en reunión con Trump)

El jefe de Estado insistió en que quienes migran suelen terminar en trabajos precarios que ponen en riesgo su salud y su integridad física. Como ejemplo, mencionó las redadas masivas adelantadas por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE), las cuales, según dijo, han dejado miles de detenciones y al menos dos personas fallecidas en Mineápolis.

Cabe mencionar que las declaraciones del mandatario se conocieron pocos días después de que Chile expulsara a 52 ciudadanos colombianos en un vuelo chárter, una decisión que, según las autoridades de ese país, obedeció a causas judiciales y administrativas.

Lee También

Por otra parte, en su discurso, Petro también volvió a cuestionar decisiones económicas del pasado y criticó al Banco de la República por haber dejado de comprar oro. “El día en que el Banco de la República dejó de comprar el oro de Colombia, metió a Colombia en la ruina. ¿Ustedes se imaginan la riqueza que tendríamos hoy, que vale como nunca el oro y es real, no un papel? Real. Hasta nuestros indígenas 3.000 años antes de Cristo lo sabían”, expresó el mandatario.

En el mismo acto, el presidente hizo una referencia simbólica a la historia precolombina y al tesoro Quimbaya, y afirmó que planea entregar una réplica como obsequio al presidente estadounidense Donald Trump. “Le pienso regalar a Trump para que recuerde que somos una civilización latinoamericana, con 30.000 o más años de antigüedad en América y son otros de nuestros ancestros”, dijo.

¿Qué dijo Gustavo Petro sobre tensión entre Estados Unidos y Ecuador?

El presidente Gustavo Petro encabezó en Puerto Asís, Putumayo, el acto protocolario de destrucción de material bélico entregado por la disidencia conocida como Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), como parte de los avances hacia la paz total.