Un nuevo hecho de intolerancia se registró en Santa Marta y quedó en evidencia en un sector de alta afluencia de personas. Un pasajero y un taxista protagonizaron una fuerte discusión que terminó en una agresión física, en inmediaciones del centro comercial Buenavista, uno de los más concurridos de la ciudad.

Según la información publicada por Santa Marta Informa, el altercado se originó por un reclamo relacionado con el valor del pasaje. El usuario del taxi manifestó su inconformidad al considerar que el conductor le habría cobrado de más por la carrera. La situación, que inicialmente fue un intercambio verbal, fue escalando hasta derivar en insultos y empujones entre ambos.

De acuerdo con el video, en medio del forcejeo, el pasajero golpeó al taxista en el rostro con una patada, lo que provocó que el conductor cayera hacia atrás y se golpeara la cabeza contra el piso. El impacto lo dejó inconsciente durante varios minutos, causando alarma entre las personas que se encontraban en el lugar.

Mientras algunos ciudadanos intentaban auxiliar al taxista, otros grabaron lo ocurrido con sus teléfonos móviles. En algunos de los registros que circulan en redes sociales, se observa el momento posterior a la agresión y el intento de varias personas por ayudar al conductor, quien permanecía tendido en el suelo.

Organismos de emergencia llegaron al sitio y atendieron al taxista, quien posteriormente fue trasladado en ambulancia a un centro asistencial de la ciudad. Hasta el momento, no se ha entregado un parte médico oficial sobre su estado de salud.

Tampoco se ha informado de manera oficial si el agresor fue capturado o si se iniciaron acciones legales por este caso. Las autoridades no han emitido un pronunciamiento sobre lo ocurrido, mientras el hecho sigue generando reacciones por la violencia registrada en un espacio público y comercial. La información fue dada a conocer inicialmente por Santa Marta Informa.

¿Cómo interponer una queja por el servicio de taxi?

Cuando un usuario considera que un servicio de taxi no se prestó de manera adecuada, especialmente por un cobro superior al permitido, existen pasos claros para presentar una queja. En primer lugar, se recomienda solicitar al conductor una explicación sobre el valor cobrado, manteniendo la calma y revisando si se aplican suplementos autorizados, como recargos nocturnos o por trayectos especiales.

Si el conductor no ofrece una justificación válida y el monto excede lo establecido por la tarifa oficial, el pasajero puede negarse a pagar el valor adicional. En estos casos, es clave anotar la placa del vehículo, el número del taxi y, si es posible, la empresa a la que pertenece.

El usuario también puede comunicarse directamente con la empresa de taxis para reportar la situación. Adicionalmente, la queja puede presentarse ante las autoridades de tránsito o los canales oficiales dispuestos por las alcaldías, donde se investigan este tipo de irregularidades en la prestación del servicio.

