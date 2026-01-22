El rápido crecimiento en el turismo en Medellín ha llevado a ciertos problemas debido al hecho de que algunos aprovechan la visitas por las presentaciones del puertorriqueño Bad Bunny como fatídica experiencia para los visitantes que han enfrentado incrementos y prácticas sospechosas en el arrendamiento de apartamentos y casas.

Este fenómeno ha surgido tras los recitales del artista, correspondientes a su gira ‘Debí tirar más fotos world tour’ , llevados a cabo los días 23, 24 y 25 de enero de 2026. La ciudad fue seleccionada como la única ubicación colombiana para este tour internacional, una decisión que produjo una oleada turística y una mejora económica de alrededor de 36,1 millones de dólares, de acuerdo con la Secretaría de Turismo y Entretenimiento de la región.

Desafortunadamente, con este ‘boom’ turístico también ha emergido un alza en la cantidad de quejas sobre arrendamientos desmedidos y cancelaciones improcedentes. *”Con gran preocupación hemos recibido denuncias […] por sumas exorbitantes […] y cancelaciones sin justificación”, dijo Ana María López Acosta, secretaria de Turismo de Medellín, según lo publicado en El Tiempo.

De hecho, en Blu Radio revelaron casos de personas que, aunque ya tenían la reserva hecha, los propietarios les cancelaron a última hora y decidieron elevar su precio injustificadamente. De hecho, hay tarifas incluso que llegan casi a los 100 millones de pesos solamente por 4 días de estadía.

De hecho, la Superintendencia de Industria y Comercio emitió un comunicado sobre los prestadores de alojamientos que podrían ser afectados con multas por cancelar reservas a última hora. Sanciones serían de hasta 2.000 milones de pesos por dárselas de chistosos.

#ACTUALIDAD | Concierto de Bad Bunny en Medellín: SuperIndustria @sicsuper alertó a prestadores de alojamientos que cancelar reservas de forma unilateral, y ponerlas a precios más altos, puede vulnerar los derechos de los consumidores y se enfrentarían a multas de más de $ 2.000… pic.twitter.com/jUB6rfP9rj — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) January 22, 2026

