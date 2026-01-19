El periodismo colombiano está de luto tras confirmarse la muerte de Gabriel Bonilla, reconocido periodista de Noticias Uno, medio en el que desarrolló gran parte de su carrera y participó en algunas de las investigaciones más relevantes del país en las últimas décadas.

La noticia fue confirmada por colegas y desató reacciones en redes sociales, especialmente entre periodistas que compartieron sala de redacción con Bonilla y resaltaron su rigor profesional, su compromiso con la verdad y su papel en la revelación de casos de alto impacto nacional.

Uno de los mensajes más destacados fue el del periodista Julián Martínez, quien recordó el trabajo conjunto que hizo con Bonilla en investigaciones que marcaron un antes y un después en el periodismo investigativo colombiano.

El mensaje de Julián Martínez tras fallecimiento de colega de Noticias Uno

A través de su cuenta en X (antes Twitter), Julián Martínez lamentó profundamente la muerte de su compañero y amigo, y destacó el valor del trabajo que desarrollaron juntos.

“Lamento profundamente el fallecimiento de Gabriel Bonilla, querido compañero de Noticias Uno”.

Martínez resaltó el privilegio de trabajar con él en investigaciones que marcaron época, como el escándalo de Odebrecht y su red de corrupción.

Esta es la publicación de Martínez:

Lamento profundamente el fallecimiento de Gabriel Bonilla, querido compañero de @NoticiasUno. Tuve el privilegio de trabajar con él en investigaciones que marcaron época, como el destape del escándalo de Odebrecht y su red de corrupción. Mi más sentida solidaridad y abrazo a su… https://t.co/QFPY3LVGDD pic.twitter.com/GwwpwzhDBL — Julián F. Martínez (@JulianFMartinez) January 19, 2026

El mensaje fue replicado y comentado por periodistas, que reconocieron el impacto de las investigaciones en las que participó Bonilla.

