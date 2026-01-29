Juliana Velásquez se ha consolidado, desde hace varios años, como una de las actrices y cantantes colombianas que más ha trabajado por exaltar la cultura del país a través de sus proyectos artísticos.

Su música, sus personajes en la televisión y su constante cercanía con el público la han convertido en una figura muy querida, especialmente en redes sociales, donde mantiene una relación activa y cercana con sus seguidores, provocando conversación y opiniones de manera frecuente.

En días recientes, la artista bogotana volvió a ser tendencia luego de publicar un video en sus plataformas digitales que no pasó desapercibido.

En la grabación, varios usuarios notaron que su rostro lucía más delgado en comparación con publicaciones anteriores, lo que dio paso a una ola de comentarios relacionados con su apariencia física.

En cuestión de horas, miles de internautas reaccionaron, algunos con mensajes de apoyo, pero muchos otros con críticas directas e incluso hirientes.

Entre los comentarios que circularon se leían frases como: “¿qué le pasó en la cara?”, “las bichectomías son lo peor que le ha pasado a este mundo”, “no entiendo por qué se cambian la cara, si son tan bonitas”, “casi no la reconozco” y “se dañó la cara”. Otros usuarios, en contraste, intentaron defenderla y enviaron mensajes de respaldo: “Juli, eres un ser humano hermoso, no hagas caso a los malos comentarios”, “yo creo que es un filtro” y “te ves linda como siempre”.

Frente a la gran repercusión del video y los comentarios negativos que recibió, Juliana decidió responder con un nuevo clip en el que compartió algunas de las críticas dañinas que le llegaron a través de sus redes, acompañado del mensaje reflexivo: “Solemos buscar amor en otro lugar… ¿Cuándo llegará el día?”.

Varios seguidores de la artista salieron en su defensa con mensajes como:

“La gente da de lo que tiene adentro, por eso tú das luz y arte”, “Eres hermosa por dentro y por fuera”, “Sigue brillando, nadie puede quitarte el alma tan gigante que tienes” y “Cosita más linda, te amo desde siempre”, fueron algunos de los mensajes que destacaron, recordando que, más allá de la apariencia física, lo que realmente importa es la esencia y el talento que Juliana Velásquez ha demostrado a lo largo de su carrera.

