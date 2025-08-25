Juliana Velásquez se ha consolidado como una de las artistas más importantes de la música en Colombia. Su carrera, marcada por una mezcla de autenticidad y talento, ha dejado huella en el panorama artístico nacional con logros que han trascendido fronteras y que la han posicionado como referente de una nueva generación de intérpretes.

Nacida en Bogotá, Juliana siempre soñó con conquistar los grandes escenarios del país y llevar su propuesta musical a públicos cada vez más amplios. Ese sueño no solo se materializó, sino que se transformó en un conjunto de hitos que hoy marcan la historia del entretenimiento en Colombia.

Sus presentaciones recientes no solo la han catapultado como una de las artistas más influyentes, sino que también han servido para mostrar la riqueza de la cultura y la música nacional en una nueva dimensión.

Juliana Velasquéz estará ‘Al natural’, de Vibra FM

La artista fue anunciada como la cantante principal del evento ‘Al Natural’ de la emisora Vibra FM, este miércoles 27 de agosto en el Centro de Convenciones Compensar Avenida 68, uno de los espacios más importantes de la emisora bogotana, que busca resaltar a intérpretes con propuestas auténticas y cercanas.

Para asistir, los seguidores deben contar con la Credencial Vibra y estar atentos a la programación de la emisora en el 104.9 FM, donde se anunciarán las dinámicas para participar por entradas. Además, a través de las redes sociales de Vibra se entregarán boletas a los oyentes más fieles, quienes podrán disfrutar del ‘show’ totalmente gratis.

‘Al Natural’ no es solo un ‘show’, es la oportunidad para que los asistentes disfruten de sus artistas favoritos en un formato íntimo, cercano y muy confidente. Estar allí será un privilegio en un lugar único en medio de una noche llena de cosas increíbles.

Juliana Velásquez, la primera mujer en llenar el Movistar Arena

Con ese concierto, Juliana Velásquez se convirtió en la primera artista femenina en lograr un sold-out en el Movistar Arena con un espectáculo en solitario, un hecho histórico para el recinto y para la música colombiana. Esa noche, la capital vivió una velada sin precedentes en la que miles de asistentes vibraron con sus grandes éxitos y con las canciones de ‘La pista’.

La bogotana estuvo acompañada de invitados de lujo, entre ellos el Grupo Niche, Las Villa, el elenco de ‘La primera vez’ y Aurelio Cheveroni, quienes hicieron parte de un ‘show’ cargado de diversidad y emoción. La energía del público, la fuerza interpretativa de Juliana y la puesta en escena la convirtieron en una presentación inolvidable, tanto para la artista como para sus seguidores.

