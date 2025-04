Durante la reciente entrega de los Premios Nuestra Tierra 2025, en la que se celebró lo mejor de la música colombiana, la cantante y actriz Juliana Velásquez causó sensación con su atuendo, aunque no de la manera esperada.

En la alfombra roja, Velásquez deslumbró con un vestido metalizado y unas botas llamativas que, según la opinión del periodista Juan Carlos Giraldo, no fueron la mejor elección para la ocasión.

Juan Carlos Giraldo crítico vestido de Juliana Velásquez

El ‘look’ de Juliana Velásquez consistió en un vestido metálico que, por su diseño futurista, parecía sacado de un escenario intergaláctico. La cantante combinó este vestido con unas botas metalizadas que, aunque modernas, no lograron armonizar con el conjunto.

El periodista Giraldo no tardó en expresar su opinión sobre el atuendo en el set del programa ‘La red’, dejando claro que el resultado no fue el esperado. “Esta, desafortunadamente, es la vez que he visto un look de Juliana que no me convenció”, comentó Giraldo. “Las botas se tiraron el look. Yo hubiera optado por unas sandalias de cristal o unos estiletos platinados, que alargarían más su figura”, agregó.

Según Giraldo, el vestido tenía una inspiración principesca, pero las botas, que daban una vibra de guerrera, chocaban con la elegancia del atuendo, creando una mezcla de estilos que no terminó de cuajar.

El periodista también hizo énfasis en que Velásquez necesita un estilista que diseñe looks específicos para su estatura y cuerpo.

“Es necesario buscarle un ‘look’ que le favorezca más”, señaló Giraldo. Para él, este conjunto no fue una elección adecuada para la cantante y actriz, quien aún está en busca de encontrar su estilo personal que resalte sus atributos.

La crítica de Juan Carlos Giraldo resonó fuerte en el set de ‘la Red’, donde se debatió la importancia de un estilismo adecuado para cada persona, especialmente en eventos de gran visibilidad como los Premios Nuestra Tierra.

Aunque Juliana Velásquez es reconocida por su talento y carisma, su elección de vestuario en esta ocasión fue cuestionada, dejando en claro que, a veces, hasta los mejores ‘looks’ pueden fallar en la interpretación.

