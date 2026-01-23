Un aparatoso accidente de tránsito se registró en las últimas horas en las inmediaciones de la Plaza de Paloquemao, específicamente en la calle 19 con carrera 25, dejando un saldo de dos personas con lesiones de consideración y cuantiosos daños materiales, según informó el periodista ‘Gato’ Gómez, de Olímpica Stereo.

El siniestro involucró a tres vehículos: una camioneta LUV, un automóvil particular y una camioneta tipo Chana de color blanco. Según el relato de trabajadores y clientes de la zona que presenciaron el hecho, el impacto fue de tal magnitud que produjo pánico entre los transeúntes, quienes describieron el ruido de la colisión como un “estruendo alarmante” que interrumpió la actividad comercial del sector, de acuerdo con la cadena radial.

Versiones preliminares entregadas por testigos en el lugar sugieren que el accidente pudo haber sido provocado por el conductor de la camioneta LUV. Algunos ciudadanos afirmaron que, al parecer, al hombre “le ganó el sueño” mientras conducía, lo que habría ocasionado que perdiera el control del vehículo e impactara a los otros dos automotores involucrados, según la emisora.

Al sitio acudieron organismos de socorro y ambulancias para brindar los primeros auxilios a los dos heridos, quienes fueron trasladados a centros asistenciales cercanos para recibir atención médica especializada. Por su parte, las autoridades de tránsito iniciaron las investigaciones pertinentes para confirmar si el microsueño fue efectivamente la causa del siniestro o si existieron otros factores como fallas mecánicas o exceso de velocidad, de acuerdo con la cadena radial.

El paso vehicular por esta importante zona de la ciudad se vio restringido durante varios minutos mientras se adelanta el retiro de los vehículos afectados. Las autoridades reiteran a los conductores la importancia de descansar adecuadamente antes de ponerse al volante para evitar tragedias que pongan en riesgo la vida de los ciudadanos, según el informe periodístico.

