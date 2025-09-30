La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) activó recientemente la Oficina Virtual, un canal en línea que la entidad describe como “100 % seguro” para que los usuarios paguen su factura del agua. La medida responde a la detección de múltiples intentos de suplantación digital y anuncios falsos que dirigían a páginas fraudulentas, diseñadas para robar información bancaria.

De acuerdo con la EAAB, cerca del 44 % de los clientes ya hace sus pagos por internet, lo que hace que este tipo de delitos represente un riesgo considerable. La modalidad más común identificada es el ‘phishing‘, que se da a través de enlaces en buscadores y redes sociales que aparentan ser oficiales, pero conducen a sitios creados para estafar. Ante esta situación, la empresa ha emitido alertas reiteradas y recordó que solo el portal institucional y las pasarelas autorizadas son válidas para cancelar el servicio.

¿Cómo pagar factura del agua en Bogotá?

El nuevo canal está disponible en la página oficial del Acueducto. Allí, el usuario debe registrar su cuenta contrato y seguir un proceso que la entidad califica como seguro y sencillo. La EAAB compartió instructivos y materiales explicativos, subrayando que este es el medio recomendado para quienes prefieren pagar en línea.

“Con esta medida, el Acueducto de Bogotá no solo protege el bolsillo y la seguridad de la ciudadanía, sino que ayuda a combatir la ciberdelincuencia, evitando que más personas caigan en sus mecanismos de estafa”, dijo Daniel Joaquín Rodríguez Morales, gerente de Tecnología del Acueducto.

Junto a esta alternativa, se mantienen vigentes otros canales digitales: las plataformas de bancos con convenio, las billeteras digitales como Nequi, Daviplata, PuntoPay y Tpaga, además de servicios de terceros autorizados como ‘Mis pagos al día’ de Citibank.

En cuanto a pagos presenciales, los usuarios pueden acudir a redes y cajeros como Servibanca, Redeban y ATH, así como a puntos de entidades financieras aliadas como Davivienda, Banco de Bogotá y AV Villas. La EAAB también cuenta con más de 35.000 corresponsales bancarios en todo el país.

¿Cómo evitar estafas pagando factura del agua en Bogotá?

La empresa hizo un llamado a no ingresar a enlaces en anuncios o mensajes que prometan facilitar el pago de la factura. Lo ideal es acceder únicamente desde la página oficial, escribir manualmente la dirección o usar marcadores del navegador, y siempre verificar que la URL corresponda al dominio del Acueducto.

La EAAB explicó que monitorea permanentemente la web para identificar páginas falsas y coordinar su bloqueo con proveedores digitales. Además, mantiene operativos sus canales presenciales para quienes no usan internet.

