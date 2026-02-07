Un grave siniestro vial con fatalidad se registró en la madrugada de este sábado 7 de febrero en la avenida Boyacá con calle 12B, en sentido sur–norte, en Bogotá. El hecho involucró a un tractocamión y a un motociclista, quien perdió la vida en el lugar debido a la gravedad del impacto, según confirmaron las autoridades de tránsito.

De acuerdo con la información entregada por la cuenta oficial de Bogotá Tránsito, el accidente ocurrió sobre las 5:57 a. m., causando una fuerte congestión vehicular en la calzada lenta de este importante corredor vial.

La situación obligó a las autoridades a cerrar parcialmente el paso mientras se adelantaban las labores correspondientes de atención y levantamiento del cuerpo.

#GestiónDelTráfico [06:37 a.m.] #MovilidadAhora | Se presenta congestión vehicular en la calzada lenta de la Av. Boyacá con calle 12B, en sentido Sur-Norte, debido a siniestro vial con fatalidad. Ruta alterna: Av. Cali Grupo Guía y @TransitoBta gestionan el tráfico en el punto https://t.co/Op3zxfDCCd pic.twitter.com/iycV0A3485 — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) February 7, 2026

Unidades de tránsito y personal de criminalística hicieron presencia en el lugar para hacer las labores de investigación y esclarecer las causas exactas del siniestro.

Entre los procedimientos se encuentran la recolección de evidencias, la inspección técnica del lugar y la revisión de cámaras de seguridad cercanas, con el fin de determinar responsabilidades y establecer cómo se produjo la colisión entre el vehículo de carga pesada y la motocicleta.

Debido a la afectación en la movilidad, las autoridades recomendaron a los conductores tomar como ruta alterna la avenida Cali, mientras se normaliza el flujo vehicular en la zona.

La congestión se extiende durante varias horas de la mañana, afectando a quienes se desplazaban hacia el norte de la ciudad en horario pico.

El caso continúa en investigación mientras se restablece por completo la movilidad en el sector.

