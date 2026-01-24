En medio del movimiento de negocios en el país, Smartfit sigue expandiendo su presencia en Colombia con una visión clara de crecimiento y accesibilidad. Camilo Sarasti, ‘country manager’ de la compañía en Colombia, destacó el plan de aperturas en 2026.

“Esperamos seguir creciendo de la misma manera. Esperamos abrir entre 20 y 30 sedes a nivel nacional, continuando con un crecimiento fuerte en Bogotá y llegar a más regiones donde todavía no tenemos presencia. Actualmente estamos en 23 departamentos y nos gustaría continuar democratizando el fitness a nivel nacional”, contó en entrevista con La República.

El directivo indicó que el primer trimestre del año es crucial para la marca, especialmente con el inicio de nuevas aperturas en Bogotá y Cartagena. El 30 de enero se inaugurará un nuevo gimnasio en Centro Suba, Bogotá, mientras que en marzo se abrirá otro en Cartagena.

El mercado fitness en Colombia y Centroamérica está viviendo un auge notable, según Sarasti, que señaló que en 2025 Smartfit inauguró 30 nuevas sedes en Colombia, consolidando un total de 224 gimnasios en todo el país.

Este crecimiento forma parte de un panorama regional en el que Smartfit ha alcanzado las 2.000 unidades en total, lo que representa un avance significativo en su modelo de negocio. De esas 2.000 unidades, el 12 % están en Colombia, un dato que refleja la relevancia del mercado colombiano para la empresa.

A nivel de ingresos, el directico de Smartfit no reveló cifras exactas de Colombia, ya que cotiza en la Bolsa de Valores de Sao Paulo y solo comparte los datos globales de Brasil, México y “otros países”. Sin embargo, las proyecciones indican que las cifras de Colombia están alineadas con la expansión acelerada de la marca en la región.

¿Cuántos afiliados tiene Smartfit en Colombia?

En cuanto a la cantidad de afiliados de Smartfit, la empresa cuenta actualmente con cerca de 700.000 usuarios en Colombia, y se espera que este número crezca a doble dígito en el primer trimestre de 2026, según el ‘country manager’ de la empresa, pues remarcó que es cuando el sector ‘fitness’ experimenta un repunte de inscripciones debido a propósitos de Año Nuevo.

Un aspecto clave del modelo de negocio de Smartfit es su enfoque en ciudades intermedias. En 2025, la cadena abrió nuevos gimnasios en ciudades como Duitama, San Gil y Pitalito, lo que indica una tendencia a expandirse a poblaciones más pequeñas, donde su propuesta de valor se vuelve aún más atractiva.

En términos de renovación y mantenimiento, Smartfit destina una parte importante de sus ingresos a mantener sus sedes modernas y atractivas. Por ejemplo, se planea renovar el gimnasio de Cedritos en Bogotá, como parte de su estrategia de mantener todos sus puntos con un aspecto fresco y actualizado.

Además de su expansión con Smartfit, la empresa está explorando la apertura de nuevos centros bajo la marca de lujo Bio Ritmo, que ya tiene presencia en Panamá y podría llegar a Colombia y Costa Rica en los próximos años. Esta expansión diversificada refleja la ambición de Smartfit de consolidarse como líder en el sector fitness en la región.

¿Quién es dueño de Smartfit en Colombia?

Smartfit es una de las cadenas de gimnasios más grandes de Latinoamérica y en Colombia opera bajo una estructura de propiedad compartida que involucra a inversionistas locales e internacionales.

El dueño principal de la marca a nivel global es el grupo brasileño Bio Ritmo, liderado por el empresario Edgard Corona, quien fundó la compañía con el objetivo de democratizar el acceso al fitness de alta calidad.

Sin embargo, para su expansión en el mercado colombiano, la empresa estableció una alianza estratégica con socios locales de gran peso empresarial, consolidando así su presencia en las principales ciudades del país mediante una inversión conjunta y robusta.

En el caso específico de Colombia, el Grupo MAS es el socio local clave que posee una participación significativa en la operación de la franquicia. Este grupo empresarial ha permitido que la marca se adapte rápidamente a las necesidades del consumidor colombiano, facilitando la logística de apertura de sedes en centros comerciales y zonas estratégicas.

Gracias a esta unión de capitales, Smartfit ha logrado abrir más de ciento treinta sedes en el territorio nacional, ofreciendo un modelo de bajo costo que ha revolucionado la industria del bienestar y el deporte, desplazando a competidores tradicionales con su oferta tecnológica y planes accesibles.

La solidez financiera de la compañía también se apoya en fondos de inversión internacionales como el fondo soberano de Singapur y la firma de capital privado CPPIB, quienes han inyectado recursos para fortalecer la infraestructura en la región.

