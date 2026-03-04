Una de las figuras más polémicas de la historia judicial y de seguridad en Colombia vuelve a la calle. El Juzgado 16 de Ejecución de Penas de Bogotá ordenó la libertad condicional del general (r) Miguel Alfredo Maza Márquez, quien fuera el poderoso director del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) durante la época más cruda del narcoterrorismo en el país.

Maza Márquez, quien permanecía privado de la libertad desde el 20 de noviembre de 2013, logró este beneficio tras cumplir 12 años y tres meses de la condena de 30 años que le impuso la Corte Suprema de Justicia. El exoficial se encontraba recluido en el Centro de Estudios Superiores de la Policía (Cespo), en el norte de Bogotá, lugar donde espera la notificación oficial para hacer efectiva su salida.

El despacho judicial fundamentó su decisión en que el general (r) ya cumplió con el tiempo mínimo exigido por la ley colombiana para acceder a la libertad condicional. Además, se tuvo en cuenta su buena conducta durante el tiempo de reclusión y el cumplimiento de los requisitos administrativos y disciplinarios. Como garantía, el juez le impuso una caución prendaria equivalente a cinco salarios mínimos y un periodo de prueba bajo vigilancia judicial.

Una condena por el crimen que cambió a Colombia Cabe recordar que Maza Márquez fue sentenciado como coautor de los delitos de concierto para delinquir y homicidio con fines terroristas. La justicia encontró pruebas de su responsabilidad en el debilitamiento del esquema de seguridad de Luis Carlos Galán Sarmiento, lo que facilitó el atentado perpetrado el 18 de agosto de 1989 en la plaza central de Soacha, Cundinamarca.

La condena no solo abarcó la muerte del líder liberal, sino también el asesinato del concejal Julio César Peñaloza Sánchez y del escolta Santiago Cuervo Jiménez, así como las graves heridas sufridas por el escolta Pedro Nel Angulo.

Para muchos sectores de víctimas, la libertad de Maza Márquez es un trago amargo, considerando que la pena impuesta era de tres décadas. Sin embargo, legalmente el exdirector del DAS ha agotado las instancias para este beneficio. Esta noticia llega en un momento de reflexión nacional sobre la verdad y la justicia en los crímenes del pasado, dejando abierta la herida de un magnicidio que, décadas después, sigue estremeciendo al país cada vez que uno de sus responsables sale de prisión.

