La ministra Irene Vélez advirtió que durante esta semana se registrará un aumento significativo de las lluvias en varias regiones del país.

Sigue a PULZO en Discover

Según explicó la funcionaria, cinco represas se encuentran actualmente en alerta roja y una en amarillo, debido al incremento de los niveles de agua, lo que mantiene en vigilancia constante a las autoridades ambientales y de gestión del riesgo.

(Vea también: Graves inundaciones en Bogotá: fuerte aguacero del lunes dejó edificios con el agua al cuello)

Lee También

#AMBIENTE La ministra (e) de Ambiente, Irene Vélez, aseguró que esa semana habrá un incremento de las lluvias en el país. En ese sentido, reveló que 6 represas se mantienen en alerta roja. En el caso de Hidroituango, afirmó que presenta aportes en ascenso lo que implica mayores… pic.twitter.com/zvCeSr0Jhv — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) February 17, 2026

En el caso de Hidroituango, señaló que presenta aportes hídricos en ascenso, situación que podría implicar mayores vertimientos en los próximos días para controlar el caudal.

(Vea también: Alerta en Córdoba y Montería: Urrá aumenta descargas al río Sinú por fuertes lluvias y altos niveles del embalse)

Las autoridades pidieron a la ciudadanía estar atenta a los reportes oficiales y seguir las recomendaciones ante posibles crecientes y emergencias asociadas a la temporada de lluvias.

Pronóstico de clima en la semana del 16 al 20 de febrero

El panorama coincide con el más reciente pronóstico del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), que anticipó una semana con más nubosidad y lluvias en buena parte del territorio nacional, entre el lunes 16 y el viernes 20 de febrero. La entidad indicó que el cielo estará entre parcialmente nublado y mayormente cubierto en amplias zonas del país, con precipitaciones de distinta intensidad.

Lee También

Las lluvias se concentrarían principalmente en regiones como la Pacífica, Andina y Amazonia, además del sur del Caribe y algunos sectores de la Orinoquia. En Bogotá, el Ideam mantiene la probabilidad de lluvias en las tardes, especialmente hacia el final de la semana, con mayores acumulados en el norte y occidente de la ciudad. Las temperaturas oscilarían entre los 9 °C y los 20 °C.

Ante este escenario, las autoridades reiteraron el llamado a estar atentos a los reportes oficiales y a tomar precauciones frente a posibles crecientes súbitas, deslizamientos y emergencias asociadas a la temporada invernal.

Por qué se inundó Córdoba; ¿va a seguir lloviendo en los próximos meses?

En el Consejo de Ministros, Ghisliane Echeverry Prieto, directora general del Ideam, explicó las causas que llevaron a la inundación en Córdoba y dio a conocer qué es lo que se tiene previsto en materia climática para esta región del país.