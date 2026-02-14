Las precipitaciones, que comenzaron hacia las 3:00 de la tarde, afectaron principalmente las zonas del centro y el occidente, provocando inundaciones, afectaciones en la movilidad y daños en infraestructura.

El Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (Dagrd) informó, a través de sus canales oficiales, que el monitoreo evidenció actividad eléctrica durante el aguacero.

Según el reporte preliminar, se registraron al menos 10 descargas eléctricas en el Valle de Aburrá, la mayoría concentradas en Medellín. Ante esta situación, las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para que tome medidas preventivas, especialmente quienes debían desplazarse por la ciudad o tenían actividades al aire libre durante la jornada, incluyendo celebraciones por San Valentín.

Uno de los impactos más notorios de la lluvia fue la acumulación de agua en importantes corredores viales, lo que complicó la movilidad en varias zonas. Entre los puntos más críticos se destacó el soterrado de la Feria de Ganado, donde el nivel del agua aumentó considerablemente.

También se reportaron inundaciones en el noroccidente, específicamente en la calle 80 con carrera 93A, en el barrio Robledo Aures. A estas emergencias se sumaron afectaciones en la carrera 76C con calle 114, en el barrio Santander, así como en el sector de Pajarito, donde las condiciones climáticas dificultaron el tránsito vehicular y generaron congestión.

Las lluvias no solo impactaron las vías, sino también la infraestructura urbana. Los organismos de emergencia atendieron la inundación de un sótano en la carrera 55 con calle 80, situación que obligó a hacer labores de drenaje y verificación estructural para evitar riesgos mayores.

Asimismo, se hizo el seguimiento a las fuentes hídricas de la región, identificando una creciente súbita en la quebrada La Madera, afluente que marca el límite entre Medellín y Bello. Este fenómeno elevó el nivel de alerta, ya que este tipo de crecientes pueden derivar en desbordamientos si las lluvias continúan.

Otro de los hechos relevantes fue la caída de un árbol en el barrio Doce de Octubre, la cual provocó daños en las redes eléctricas y afectaciones en los servicios públicos. Cuadrillas técnicas acudieron al sitio para retirar el árbol, asegurar el área y adelantar las reparaciones necesarias, con el fin de restablecer la normalidad en el menor tiempo posible.

