El cambio de liderazgo en el mercado automotor colombiano tomó por sorpresa a los compradores en Colombia. La Toyota Corolla Cross, que ostentaba el codiciado primer lugar, cayó hasta la octava posición con 491 unidades.

(Vea también: Aterrizó en el país marca surcoreana que competirá con BYD y Toyota; estos son los precios)

Hasta agosto, la Corolla Cross lideraba el acumulado anual con 6.876 unidades matriculadas. Sin embargo, los datos de septiembre muestran que el escenario cambió de manera significativa.

Así lo evidenció el más reciente informe presentado por la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) y la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco).

Lee También

Sin embargo, el retroceso de la marca japonesa no significa una caída en las ventas del sector, por el contrario, según recogió Blu Radio, septiembre fue el mejor mes del año con 24.862 carros vendidos.

¿Cuál fue el carro nuevo más vendido en Colombia en septiembre de 2025?

En septiembre de 2025 se produjo un vuelco en las ventas y el Kia Picanto se convirtió en el modelo más vendido del mes, desplazando a la Toyota Corolla Cross y la Renault Duster.

La sorpresa la dio uno de los carros más pequeños y económicos en el consumo de gasolina, que registró 1.025 unidades vendidas, seguido por la Renault Duster con 978 y el Mazda CX-30 con 773 ventas.

Más para leer: Toyota y Ford pasan aceite por dura competencia que llegó; alcanzaría 800 km por ‘tanqueada’

“Que se adelante ya”: Petro quiere tomar una drástica decisión con los carros en Colombia

Dian anuncia remate de carros y motos (muy baratos) en octubre; así puede participar

Así, el Picanto se convierte en el pequeño gigante que desafió a referencias que llevaban varios meses bien posicionadas y pegó un gran salto desde la octava posición.

Este cambio pone de relieve la alta competitividad del mercado automotor colombiano, donde modelos compactos y de gran aceptación ganan terreno rápidamente ante SUVs de gran popularidad. Además, el auge de los vehículos eléctricos e híbridos se ha convertido en un factor clave para el dinamismo del sector.

¿Cuánto vale el Kia Picanto 2026 en Colombia?

El Kia Picanto 2026 llegó al mercado colombiano como una de las opciones más atractivas dentro de los vehículos compactos, gracias a su diseño renovado, eficiencia en consumo y buena relación costo–beneficio.

De esta manera, este modelo se ha consolidado como uno de los preferidos por los colombianos, no solo por su tamaño ideal para la ciudad, sino también por la variedad de versiones que se ajustan a diferentes presupuestos.

Los precios de referencia para el Kia Picanto 2026, según la página de Kia y las diferentes versiones, son los siguientes:

Picanto Vibrant MT (1.0L) : alrededor de $ 57.990.000 pesos

: alrededor de Picanto Zenith MT (1.25L) : cerca de $ 64.990.000 pesos

: cerca de Picanto Zenith AT (automático) : aproximadamente $ 69.990.000 pesos

: aproximadamente Picanto GT Line: en torno a $77.990.000 pesos

Estos valores pueden variar según la ciudad, los concesionarios y los impuestos locales. Además, algunas vitrinas ofrecen planes de financiamiento y bonos de descuento que hacen aún más competitivo el precio final.

Con esta nueva versión, Kia busca mantener el liderazgo en el segmento de los carros compactos más vendidos en Colombia, apostando por un modelo que combina practicidad urbana con un estilo moderno y juvenil.

¿Cuáles fueron los 10 carros nuevos más vendidos en Colombia?

Fenalco y Andi desglosaron los datos del Registro Único Nacional de Tránsito y mostraron los cambios sorpresivos. Así quedó la lista de los 10 carros más vendidos en septiembre de 2025:

Kia Picanto (1.025 unidades) Renault Duster (978) Kia K3 (853) Foton BJ (848) Mazda CX-30 (773) Chevrolet Onix (759) Kia Sportage (514) Toyota Corolla Cross (491) Mazda 2 (486) Suzuki Swift (482)

Este ranking evidencia la preferencia del consumidor colombiano por vehículos compactos y SUV, que ofrecen una combinación de economía, diseño atractivo y versatilidad para diferentes tipos de uso.

Al mismo tiempo, muestra cómo modelos populares y de tradición en el mercado, como el Renault Duster, siguen siendo protagonistas pese a la irrupción de nuevos competidores.

Los expertos del sector resaltan que el dinamismo de estas cifras refleja la alta competitividad del mercado, donde promociones, financiamiento y tecnología son factores decisivos en la elección de los compradores.

* Pulzo.com se escribe con Z