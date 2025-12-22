Empezó la última semana del año y con ella los acostumbrados trancones de la salida para Navidad. Particularmente, la situación se vive en la vía Bogotá-Girardot, donde, según Noticias Caracol, se registra un largo trancón de “hasta 2 horas”, solamente para salir de la capital de la República, por lo que miles de conductores están represados antes de llegar al peaje de Chusacá y sin contar que el tiempo de viaje puede ser de hasta otras 2 o 3 horas, dependiendo del destino final.

A esta situación se le suma lo que se vive en las terminales de Salitre y del sur que tiene Bogotá, las cuales tienen sus pasillos sumamente llenos por personas que buscan un tiquete de bus para dirigirse hacia sus vacaciones y compartir con sus familiares esta época navideña. Los principales destinos son Tolima, Antioquia, Valle, la Costa Atlántica y Cundinamarca, según reportes de las autoridades.

Por el momento, lo que se sabe de la vía Bogotá-Girardot es que está estrenando el Centro de Operaciónes , que marca el inicio de una nueva fase en la administración y el funcionamiento de un corredor vial vital para la movilidad en Colombia. Esta ruta, que recibe la visita de más de 17 millones de conductores cada año, ahora contará con una atención más eficiente a incidentes y también una significativa mejora en seguridad, fluidez y sostenibilidad.

El mencionado Centro es administrado por el Consorcio Sumapaz, parte de Vinci Highways. Su puesta en marcha responde a un trabajo de cimentación que ha llevado 4 años y que comprende un recorrido ampliado de más de 150 kilómetros. En este espacio, existen avances tecnológicos que marcan una diferencia significativa con el pasado.

Uno de los cambios principales consiste en una capacidad de videovigilancia ampliada, que incorpora ahora 129 cámaras, lo que significa un aumento de más del 50 % respecto a las cámaras anteriores. En paralelo, el lugar cuenta con 11 puestos de emergencia, 36 paneles de mensajería para alertas en tiempo real y 4 estaciones meteorológicas para identificar condiciones críticas.

Otro aspecto a destacar es el manejo de incidentes. En la infraestructura vial renovada se calcula que se podrán atender hasta a 35.000 casos problemáticos al año, con el envío inmediato de grúas, ambulancias y equipos de mantenimiento. Esta atención contrasta con la etapa de construcción, época en la que se producían restricciones y complicaciones severas para el tráfico.

En cuanto a las rutas y el acondicionamiento, la renovación de la vía incluye seis carriles, 40 puentes vehiculares, unos 67 kilómetros de tercer carril en doble calzada, glorietas, cuatro túneles cortos y una ciclorruta. Estos cambios han originado una reducción notoria en los tiempos de viaje. En zonas urbanas como Fusagasugá y Silvania, se exige un manejo cuidadoso de velocidad para mantener la fluidez.

