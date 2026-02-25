La segunda noche del Festival de Viña del Mar 2026, celebrada el lunes 23 de febrero, tuvo como acto de cierre a Bomba Estéreo, la banda colombiana liderada por Li Saumet.

Sobre el escenario de la emblemática Quinta Vergara, el grupo ofreció un recorrido por algunos de los temas más representativos de su carrera, entre ellos ‘Fuego’, ‘Soy yo’ y ‘El alma y el cuerpo’.

Además, interpretaron su versión de ‘Ojitos lindos’, canción que grabaron junto a Bad Bunny, y que fue coreada por los pocos asistentes que permanecieron en el recinto.

No obstante, el paso de la agrupación por el festival provocó opiniones encontradas, especialmente en redes sociales. Diversos videos compartidos por el público evidenciaron que el anfiteatro no se encontraba completamente lleno durante su presentación, un detalle que rápidamente se convirtió en tema de debate entre seguidores del evento y fanáticos de la banda.

De acuerdo con el portal chileno BioBio, por segunda noche consecutiva el espectáculo de cierre registró una menor afluencia de público.

Una situación similar se había presentado horas antes durante la actuación de Matteo Bocelli, lo que llevó a varios usuarios a señalar posibles fallas en la organización del festival más que en los artistas convocados.

Entre las explicaciones más repetidas estuvo el inicio tardío de la jornada, que se extendió hasta la madrugada, dificultando que el público se mantuviera en la Quinta hasta el final.

A este factor se sumó el debate sobre el orden de las presentaciones. En redes sociales, algunos asistentes consideraron que habría sido más acertado ubicar como acto de cierre a Pet Shop Boys, quienes se presentaron esa misma noche.

La agrupación británica logró una sólida conexión con el público, se impuso ante el exigente “monstruo” de la Quinta Vergara y fue reconocida con la Gaviota de Plata y la Gaviota de Oro, los máximos galardones que entrega el certamen.

Bomba Estéreo recibe premio en el Festival de Viña del Mar

Pese a las imágenes de menor aforo, Bomba Estéreo no se fue con las manos vacías. Tras finalizar su ‘show’, Li Saumet compartió en sus historias de Instagram la Gaviota de Oro obtenida por la banda, acompañada de un breve mensaje de agradecimiento al público chileno: “¡Gracias Viña!”. El gesto fue bien recibido por sus seguidores, quienes destacaron la energía y el profesionalismo del grupo sobre el escenario.

La edición 2026 del festival continúa con altas expectativas. Uno de los nombres más esperados es Juanes, quien abrirá la cuarta jornada el próximo 25 de febrero, en la antesala del lanzamiento de su nuevo álbum ‘JuanEsteban’, previsto para el 6 de marzo.

El artista paisa regresa a Viña tras 17 años de ausencia y no se descarta una posible colaboración en vivo con Bomba Estéreo, teniendo en cuenta que recientemente grabaron juntos el tema ‘Muérdeme’. De concretarse, sería uno de los momentos más comentados de esta edición del festival.

